Prepoved skrajno desne stranke?

Stranka Zelenih in Socialdemokrati (SPD) v Nemčiji za prepovedi skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo (AfD)

Nemška stranka Zelenih je pozvala k srečanju notranjih ministrov nemških zveznih dežel na temo morebitne prepovedi skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo (AfD). Nemški socialdemokrati (SPD) so medtem v nedeljo na kongresu sprejeli sklep, s katerim so se zavzeli za razglasitev neustavnosti AfD.

"Izgubili smo že veliko časa, podkancler Lars Klingbeil pa pri tem vprašanju doslej ni bil gonilna sila," sta v izjavi za nemško tiskovno agencijo dpa zapisala vodja poslanske skupine Zelenih Irene Mihalic in njen namestnik Konstantin von Notz.

Klingbeil, ki so ga socialdemokrati (SPD) na kongresu v petek izbrali za sopredsednika stranke, je podkancler in finančni minister v vladi pod vodstvom krščanskih demokratov (CDU/CSU) in kanclerja Friedricha Merza.

Von Notz in Mihalic sta dodala, da morajo SPD in konservativci "nemudoma ukrepati in ustanoviti delovno skupino na ravni zveznih dežel, ki bo zbrala vse potrebno za uvedbo prepovedi".

Irene Mihalic,

vodja poslanske skupine Zelenih

SPD je medtem na kongresu stranke sprejela sklep, s katerim poziva pristojne organe v Nemčiji, naj pripravijo podlago za razglasitev neustavnosti AfD.

AfD je od nedavnih volitev druga največja stranka v parlamentu in največja opozicijska stranka v Nemčiji. Znana je zlasti po protimigrantski, protimuslimanski, evroskeptični in nacionalistični retoriki ter s pridom izkorišča nezadovoljstvo dela nemške družbe.

Skrajno desna stranka v nemški politiki in javnosti sicer že dlje časa predstavlja jabolko spora. Nemška notranja obveščevalna agencija BfV je v začetku maja AfD opredelila kot desničarsko ekstremistično organizacijo, ker naj bi predstavljala grožnjo nemški demokratični ureditvi. Oznako je sicer kmalu zatem umaknila.

Notranji minister Alexander Dobrindt iz vrst CDU/CSU je takrat dejal, da ocena obveščevalcev, ki so stranko AfD opredelili kot potrjeno "desničarsko ekstremistično", ne zadostuje za utemeljitev prepovedi stranke.

Merz in njegovi zavezniki so glede prepovedi AfD skeptični, ker gre za politično tvegano in pravno zapleteno potezo. Kljub temu je v Nemčiji vse pogosteje slišati pozive k prepovedi delovanja stranke, ki je bila za desničarsko ekstremistično organizacijo označena že v treh nemških deželah, v Turingiji, Saški in Saški-Anhalt.

