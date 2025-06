Pred prepovedano parado ponosa aretirali več kot 50 ljudi

Med aretiranimi tudi štirje odvetniki in vsaj trije novinarji. Turško policijo so obtožili brutalnega zatiranja aktivistov, ki so se odpravili na zborovanje za pravice oseb LGBTQ.

Turška policija je v nedeljo v Istanbulu aretirala več kot 50 ljudi, ki so skušali sodelovati na prepovedani paradi ponosa, je sporočila odvetniška zbornica. Tako kot že prejšnja leta je tudi tokrat policija zaprla središče mesta, da bi preprečila dogodek.

Med aretiranimi so bili tudi štirje odvetniki, je na družbenem omrežju X sporočilo Združenje turških odvetnikov. Policijo so obtožili brutalnega zatiranja aktivistov, ki so se odpravili na zborovanje za pravice oseb LGBTQ.

Konfederacija progresivnih sindikatov Turčije pa je sporočila, da so bili med pridržanimi vsaj trije novinarji.

Policija je v nedeljo v zgodnjih jutranjih urah zaprla osrednji Trg Taksim, ki je sicer eno glavnih prizorišč protestov v Istanbulu. Zaprtih je bilo tudi več postaj podzemne železnice, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Guverner Istanbula Davut Gül je pred za nedeljo načrtovano parado ponosa na omrežju X zapisal, da so pozivi k zborovanju usmerjeni proti "socialnemu miru, družinski strukturi in moralnim vrednotam", skupine, ki promovirajo dogodek, pa da delujejo nezakonito.

Potem ko je bila parada ponosa več let dovoljena in se je je udeležilo več deset tisoč ljudi, oblasti od leta 2015 dogodek v največjem turškem mestu vsako leto prepovedujejo. Aktivisti se kljub prepovedi skušajo udeležiti pohoda. V preteklosti je prišlo do spopadov s policijo in aretacij.

Homoseksualnost v Turčiji ni kriminalizirana, vendar je homofobija razširjena. Predsednik države Recep Tayyip Erdogan je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP osebe LGBTIQ+ že večkrat označil za "perverzneže" in grožnjo tradicionalni družini.

HXy2SMqBTes