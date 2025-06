»Nekoč sem celo padel iz vozička, ker sem se nagibal levo in desno«

IZJAVA TEDNA

»Preglavice sem povzročal že gospe, ki me je varovala, preden sem začel obiskovati vrtec. Pogosto me je peljala na sprehod v vozičku – nekoč sem celo padel iz njega, ker sem se nagibal levo in desno, saj me je vse okoli neizmerno zanimalo.«



— Vladimir Prebilič, evropski poslanec, za revijo Obrazi o svojih bolj »lumpastih« letih