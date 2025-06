Zaradi Trumpa je brez življenjsko pomembne pomoči ostalo več milijonov ljudi v najrevnejših državah sveta

Reševanje neenakosti

V Sevilli se je danes ob odsotnosti ZDA začela konferenca Združenih narodov o razvojnem financiranju. Njen poudarek je na reševanju neenakosti v svetu spričo velikega finančnega primanjkljaja, ki je nastal po drastičnem zmanjšanju ameriške pomoči tujini. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v uvodnem nagovoru pozval k povečanju financiranja.

Administracija predsednika ZDA Donalda Trumpa je od njegove vrnitve v Belo hišo Agenciji za mednarodni razvoj (Usaid) vzela več kot 80 odstotkov sredstev, zaradi česar je brez življenjsko pomembne pomoči ostalo več milijonov ljudi v najrevnejših državah sveta.

V luči tega je prvi mož ZN Guterres v nagovoru ob odprtju konference pozval k povečanju sredstev za razvojno pomoč. Pri tem je poudaril, da današnji svet zaznamujejo neenakosti, podnebni kaos in konflikti.

Udeleženci bodo predvidoma sprejeli nov sporazum o globalnem razvojnem financiranju z imenom Seviljska zaveza. Ključna točka naj bi bilo prestrukturiranje financiranja za izpolnitev 17 ciljev trajnostnega razvoja (SDG), ki so jih ZN določili leta 2015 in do leta 2030, kot je bilo predvideno, najverjetneje ne bodo uresničeni.

Konference, ki se bo sklenila v četrtek, se udeležuje več deset voditeljev, med njimi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, francoski predsednik Emmanuel Macron, njegov kenijski kolega William Ruto in vodja mednarodno priznane sudanske vlade Abdel Fatah al Burhan. Obenem na njej sodeluje 4000 delegatov iz različnih podjetij, civilne družbe in finančnih institucij.

Na dogodku, ki ga gostita španski premier Pedro Sanchez in kralj Filip VI., so zastopane vse članice ZN, razen ZDA, ki prav tako niso vnaprej podpisale omenjenega sporazuma, poročajo tuje tiskovne agencije.

Iz Slovenije se konference udeležuje državna sekretarka na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Melita Gabrič.