Osamljenost prizadene vsakega šestega človeka na svetu

Osamljenost lahko skupaj z družbeno izolacijo povzroči telesne bolezni, ki vsako leto po svetu povzročijo 871.000 smrti

Osamljenost prizadene vsakega šestega človeka na svetu, kar ima pomemben vpliv na zdravje in dobro počutje, ugotavlja poročilo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Osamljenost lahko skupaj z družbeno izolacijo povzroči telesne bolezni, ki vsako leto po svetu povzročijo 871.000 smrti, opozarja komisija WHO za socialne stike.

Osamljenost med drugim povečuje tveganje za možgansko kap in srčni infarkt, sladkorno bolezen, depresijo, tesnobo in samomor, navaja danes objavljeno poročilo pristojne komisije WHO.

Osamljeni najstniki imajo 22 odstotkov večjo verjetnost, da bodo prejeli slabše ocene kot njihovi vrstniki, medtem ko se osamljeni odrasli soočajo z večjimi izzivi pri iskanju službe ali ohranjanju zaposlitve.

Prizadeti pa niso samo ljudje in družine, ampak se posledice odražajo širše na družbo. Zaradi obremenitve zdravstvenih sistemov in izgube delovnih mest nastajajo milijardni stroški, povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Poročilo še navaja, da je vsak tretji starejši in vsak četrti mladostnik socialno izoliran. Med vzroki so bolezni, slaba izobrazba, nizek dohodek, pomanjkanje možnosti za socialno interakcijo in uporaba digitalnih tehnologij.

Sopredsednik komisije Vivek Murthy je opozoril, da ljudje že tisočletja komunicirajo ne le z besedami, temveč tudi z obrazno mimiko, govorico telesa, glasom in tišino. Te poteze se izgubijo, če ljudje nenehno komunicirajo prek mobilnih telefonov in družbenih medijev.

WHO ob tem kot dober primer navaja Švedsko. Država je sprejela nacionalno strategijo proti osamljenosti, kot je poročal švedski minister za socialne zadeve Jakob Forssmed.

"Zelo pomembno je, da imamo v svojem življenju kraje in prostore, kjer lahko komuniciramo z drugimi ljudmi iz oči v oči, ne da bi nas motila tehnologija."



Vivek Murthy,

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO)

Švedska se po njegovih besedah zaveda, da osamljenost ni le individualna težava, temveč vpliva na družbo kot celoto. Zato si prizadevajo za spodbujanje socialnih stikov, na primer v trgovinah ali restavracijah, v soseskah in klubih.

Vsi otroci in mladi bodo kmalu prejeli darilne bone, vendar jih bo mogoče uporabiti le za rezervacijo skupinskih dejavnosti za prosti čas, še navaja dpa.

Digitalne tehnologije imajo svoje prednosti. Omogočajo stike, na primer prek videa, kar je bilo prej nemogoče. Kljub temu pa je "zelo pomembno, da imamo v svojem življenju kraje in prostore, kjer lahko komuniciramo z drugimi ljudmi iz oči v oči, ne da bi nas motila tehnologija," je še dejal Murthy.