Golob / »Kar se dogaja v Gazi, je zločin, in zločinci bodo morali za to odgovarjati«

Slovenski premier Robert Golob je prepričan, da bo pritisk na izraelsko vlado popolnoma drugačen, če Slovenijo uspe v to prepričati dve tretjini Evropske unije (EU)

Premier Robert Golob je v Odmevih na TV Slovenija ocenil dogajanje v Gazi kot zločin, za katerega bodo zločinci morali tudi odgovarjati. Povedal je še, da na ravni EU ni soglasja glede ukrepanja proti Izraelu zaradi ravnanja v Gazi, vendar pa Slovenija skupaj z nekaterimi podobno mislečimi članicami pripravlja ukrepe, ki bi jih lahko izvedli enostransko.

"Kar se dogaja v Gazi, je zločin, in sem prepričan, da bodo zločinci prej ali slej za to morali odgovarjati," je v oddaji Odmevi na TV Slovenija povedal Golob.

Dodal je, da bi bila edina in najbolj učinkovita pot za ustvarjanje pritiska na Izrael, če bi se vse članice EU strinjale, da sprožijo konkretne ukrepe. Vendar po njegovih besedah "žal obstaja manjšina držav", ki "nimajo nikakršne namere, da bi sprožile formalne ukrepe proti izraelski vladi oz. početju Izraela v Gazi".

Premier je sicer ob tem dodal, da obstaja in se tudi nakazuje možnost, da bi bili morebitni ukrepi lahko sprejeti na zasedanju zunanjih ministrov članic EU, kjer je dovolj dvotretjinska večina.

Robert Golob,

premier

Na zasedanjih voditeljev, kjer sodeluje tudi sam, pa je "dovolj en sam glas proti in žal v tem primeru sklepi niso sprejeti".

"Slovenija skupaj z nekaterimi podobno mislečimi članicami že pripravlja ukrepe, ki bi jih sicer izvedli enostransko," je še povedal Golob.

Dodal je, da ga marsikdo sprašuje, zakaj Slovenija ukrepov ne sprejme sama, v odgovor pa je povedal, da je teža morebitnih ukrepov popolnoma drugačna, če jih sprejme ena sama članica, ali pa če jih z dvotretjinsko večino sprejme Evropska unija.

"Pritisk na izraelsko vlado bo popolnoma drugačen, če nam uspe v to prepričati dve tretjini Evropske unije, zato v tem trenutku vlagamo vse napore v to," je še dejal Golob. Dodal je, da je imel v zadnjem tednu na to temo "nešteto pogovorov" in da morda obstaja možnost, vsekakor pa "večja, kot je bila pred enim letom".