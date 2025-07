Trump grozi Musku z deportacijo

Ameriški predsednik Donald Trump bo pod drobnogled vzel državne subvencije za podjetja Elona Muska. "Zelo je razburjen, ampak Elona lahko izgubi veliko več," je dejal Trump.

Musk in Trump v obdobju, ko sta se še dobro razumela

Milijarder Elon Musk je v ponedeljek na svojem družbenem omrežju X znova ostro kritiziral predlog zakona o proračunu in davčnih olajšavah, ki ga trenutno obravnava ameriški senat. Oglasil se je tudi ameriški predsednik Donald Trump in se obregnil ob višino vladnih subvencij, ki jih prejema Musk.

"Vsak član kongresa, ki se je zavzemal za zmanjšanje državne porabe, potem pa takoj glasoval za največje povečanje ameriškega dolga v zgodovini, bi moral iz sramu skloniti glavo. In prihodnje leto bodo izgubili volitve, pa če bo to zadnja stvar, ki jo bom naredil," je na omrežju X zapisal Musk.

V eni naslednjih objav je napovedal, da bo v primeru potrditve "norega" zakona o porabi naslednji dan ustanovljena Ameriška stranka. "Čas je za novo politično stranko, ki ji je dejansko mar za ljudi," je dodal in ZDA označil za enostrankarsko državo.

Trump se je v odzivu na Muskove zapise obregnil ob državne subvencije, ki jih prejemajo milijarderjeva podjetja. Med drugim je predlagal, da bi urad za vladno učinkovitost (Doge), ki ga je do konca maja vodil Musk, vzel pod drobnogled Muskove poslovne interese. "Nič več izstrelitev raket, satelitov ali proizvodnje električnih avtomobilov in naša država bi prihranila bogastvo," je navedel.

Trump je kasneje danes celo namignil na možnost deportacije Muska, ki je lani celo sam priznal, da v času študija morda ni imel urejenega dovoljenja za delo v ZDA. "Ne vem. Morali bomo pogledati," je na novinarsko vprašanje o možnosti deportacije Muska med obiskom Floride odgovoril Trump in dodal, da bodo morda nad Muska poslali Doge - urad za vladno učinkovitost, ki ga je priseljenec iz Južne Afrike nekoč vodil.

"Izgublja svoj mandat električnih vozil. Zelo je razburjen, ampak veste, lahko bi izgubil veliko več od tega. Elon lahko izgubi veliko več," je dejal Trump, s čimer je mislil na proračunske subvencije proizvajalcu električnih avtomobilov Tesla.

Novo besedno vojno med Trumpom in Muskom je sprožil začetek maratonskega glasovanja o demokratskih dopolnilih k predlogu zakona o proračunu in davčnih olajšavah, ki vsebuje veliko davčnih olajšav za podjetja in posameznike, predvsem premožnejše, ter predvideva zmanjšanje porabe za zdravstvo revnejših Američanov, v ameriškem senatu. "Mi samo uveljavljamo amandma za amandmajem. Ti amandmaji jim niso všeč. Javnost je na naši strani pri skoraj vsakem od njih," je novinarjem povedal vodja demokratske manjšine v senatu Chuck Schumer.

Demokrati v senatu so se v svojih dopolnilih osredotočili na poudarjanje groženj zdravstvenemu varstvu, zmanjšanje državnih programov pomoči in davčnih olajšav za čisto energijo.

V primeru senatne potrditve bo treba predlog uskladiti s predlogom predstavniškega doma, nato bo sledilo glasovanje v predstavniškem domu, kjer je bil predlog maja potrjen le z glasom večine 215 proti 214, kot tudi spet v senatu in šele nato ga lahko Trump podpiše.

Trump, ki si želi imeti zakonodajni paket, poimenovan "velik čudovit zakon", na svoji mizi do začetka praznovanja dneva neodvisnosti v petek, je ponoči v seriji objav na omrežju Truth Social med drugim zapisal, da bi neuspešna potrditev zakona prinesla "ogromno 68-odstotno zvišanje davkov, največje v zgodovini".

Neodvisni Kongresni proračunski urad je ocenil, da senatni predlog zagotavlja najmanj 3300 milijard dolarjev dodatnega proračunskega primanjkljaja v naslednjih desetih letih. Skoraj 12 milijonov revnih Američanov pa bi naj do leta 2034 izgubilo zdravstveno zavarovanje po programu medicaid, ki se financira iz zveznega proračuna in proračunov posameznih zveznih držav.