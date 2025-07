ZDA ustavile pošiljke vojaške pomoči Ukrajini

Odločitev je sprejel pomočnik obrambnega ministra za politične zadeve Elbridge Colby, potem ko so opravili pregled zalog streliva

Pentagon je ustavil pošiljke nekaterih raket zračne obrambe in drugega streliva v Ukrajino zaradi skrbi, da so se zaloge tega ameriškega orožja preveč zmanjšale, je poročanje več medijev v torek potrdila Bela hiša.

Odločitev je sprejel pomočnik obrambnega ministra za politične zadeve Elbridge Colby, potem ko so opravili pregled zalog streliva. Zaskrbelo jih je namreč, da se zaloge raket za zračno obrambo, topniških granat in natančnega streliva zmanjšujejo, je ob sklicevanju na tri neimenovane uradnike med drugim poročal Politico.

Odločitev za zaustavitev pomoči, ki je bila določena v času vlade demokratskega predsednika Joeja Bidna, naj bi bila sprejeta že prejšnji mesec, vendar je začela veljati šele sedaj, ko se Ukrajina sooča z največjimi ruskimi zračnimi napadi doslej.

Po navedbah ameriških medijev so ZDA med drugim ustavile pošiljke raket za protiletalski sistem Patriot in raket Hellfire. Zlasti sistemi Patriot so za Ukrajino ključni pri obrambi pred ruskimi zračnimi napadi.

O njih sta na nedavnem vrhu Nata v Haagu govorila ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in njegov ameriški kolega Donald Trump, pri čemer je drugi prvemu dal nejasen odgovor glede dobave dodatnih sistemov. "Bomo videli, če jih lahko damo kaj na voljo," je takrat dejal Trump in dodal, da je sisteme Patriot zelo težko dobiti.

Bela hiša je odločitev o zaustavitvi pomoči potrdila. Kot je sporočila namestnica tiskovne predstavnice Anna Kelly, so jo po pregledu ameriške vojaške podpore in pomoči drugim državam po svetu sprejeli, da bi na prvo mesto postavili ameriške interese.

"Moč ameriških oboroženih sil ostaja nesporna - vprašajte Iran," je dejala Kelly, pri čemer je imela v mislih nedavne ameriške napade na iranske jedrske objekte, ki jih v Washingtonu označujejo za velik uspeh.

ZDA so sicer od začetka ruske agresije Ukrajini zagotovile že za več deset milijard dolarjev vojaške pomoči. Po pisanju francoske tiskovne agencije AFP bo odločitev verjetno velik udarec za Kijev, ki naj bi za obrambo lani porabil več kot 60 milijard dolarjev, a je v primerjavi z Rusijo po oceni Stockholmskega mednarodnega inštituta za mirovne raziskave (Sipri) še vedno v slabšem položaju.