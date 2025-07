»Na Balkanu je ljubezen do nasilja prevelika«

KOMENTAR DNEVA

"Ko sem odraščala, je seveda obstajalo nasilništvo, samo ni še obstajala beseda za to zlorabo. Niso ga obravnavale niti mladinske serije niti filmi za odrasle – veljalo je, da sta starševski molk in nevmešavanje morda celo dober vzgojni pristop. Na Balkanu je prevelika toleranca do nasilja, da ne rečem, kar ljubezen do nasilja, ki ga utrjujemo prek patriarhata, nacionalističnih mitov in podobnega. Vedno je v temelju nasilje, praviloma moško nasilje. Povedati zgodbo s perspektive ženske nam omogoči, da na fenomen nasilja gledamo na drugačen, bolj jasen način."

(Sarajevčanka Jasmila Žbanić, avtorica TV serije Vem, kako dihaš, o normaliziranem nasilju (med mladimi) na Balkanu; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)

