»To je zgodovinski trenutek za FBI«

Selitev ameriške zvezne policije FBI

Ameriška zvezna policija FBI namerava zaradi strukturnih težav svoj sedež iz zgradbe J. Edgarja Hooverja v Washingtonu preseliti v zgradbo Ronalda Reagana, ki leži le nekaj ulic stran, je v torek sporočila agencija. Iskanje primernega prostora za nov sedež FBI je trajalo več let.

Zgradba, poimenovana po prvem direktorju FBI J. Edgarju Hooverju je bila odprta leta 1975, vendar se je zadnjih 20 let soočala s strukturnimi težavami, je poročala televizija CBS.

"To je zgodovinski trenutek za FBI. Nov sedež uvaja novo obdobje in našim pravosodnim agentom zagotavlja varnejše delovno mesto," je sporočil direktor FBI Kash Patel.

FBI in Uprava splošnih služb (GSA) sta za novo lokacijo izbrala stavbo Ronalda Reagana, ki je le nekaj ulic stran od Hooverjeve. V njej je imela do letošnjega leta svoj sedež Agencija za mednarodni razvoj (Usaid), ki jo je Trumpova vlada ukinila oziroma vključila v State Department. V isti zgradbi ima sedež tudi zvezna Služba za carine in meje.

Ni še jasno, kdaj se bo selitev FBI začela. Predsednik Donald Trump je marca v govoru na pravosodnem ministrstvu povedal, da bo njegova vlada postavila novo zgradbo FBI blizu ministrstva, ki je pristojno za FBI.

Predhodna administracija predsednika Joeja Bidna je pred tem kot novo lokacijo sedeža izbrala kraj Greenbelt v Marylandu, nedaleč od Washingtona. Trump temu ni bil naklonjen in je že v prvem mandatu predlagal manjši sedež v Washingtonu, ki bi nadomestil Hooverjevo stavbo.

Patel je maja povedal kongresu, da je njegov cilj premestiti približno deset odstotkov zaposlenih v Washingtonu - približno 1500 ljudi - z območja prestolnice in jih prerazporediti po vseh ZDA.