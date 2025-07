Trump bo prodajal parfume z imenom Zmaga 45-47

Predsednik na tak način ne bi smel služiti

Predsednik ZDA Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social naznanil, da se je začela prodaja njegovega parfuma in kolonjske vode za ženske in moške z imenom Zmaga 45-47 (Victory 45-47), kar se nanaša na to, da je bil 45. in sedaj še 47. predsednik ZDA. Kritiki znova opozarjajo, da predsednik na tak način ne bi smel služiti.

"Trumpov parfum je že na voljo. Imenuje se Zmaga 45-47, ker govori o zmagi, moči in uspehu - za moške in ženske. Kupite si stekleničko in ne pozabite jih kupiti tudi za svoje bližnje," je zapisal presednik ZDA.

Steklenički parfuma za ženske (Zmaga 47) in kolonjske vode za moške (Zmaga 45) v obliki zlate moške postave z blagovno znamko Trump sta naprodaj po 250 dolarjev.

Trump prodaja tudi drug parfum z imenom "Fight, Fight, Fight", s čimer služi na račun ponesrečenega atentata lani v Pensilvaniji, ko je po zgrešenih strelih atentatorja kljubovalno izrekel te besede.

"Trump si je vzel premor od teroriziranja priseljencev in poskusa odvzema zdravstvenega varstva milijonom Američanov, da oglašuje svoje nove parfume," je bil do poteze predsednika ZDA kritičen ameriški medij Huffington Post, ki dodaja, da Trump tudi kot predsednik še naprej trži svojo blagovno znamko in prodaja vse mogoče - od svetih pisem, do ročnih ur, čevljev in nogavic.

Nedavno je njegovo podjetje Trumpova organizacija napovedalo tudi novo mobilno telefonsko omrežje Trump Mobile, ki prodaja pozlačene pametne telefone T1. Predsednikov sin Eric Trump je dejal, da gre za telefone, "s ponosom izdelane v ZDA", vendar njihove dele dejansko izdelujejo na Kitajskem, so opozorili ameriški mediji.

