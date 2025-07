Odslej dovoljeni le še sušilni stroji s toplotno črpalko

Obenem morajo trgovci tudi te gospodinjske aparate opremiti s prenovljeno energijsko nalepko, kakršna od leta 2021 že velja za nekatere druge naprave

Na trgu EU je od 1. julija dovoljeno prodajati le še sušilne stroje s toplotno črpalko. Hkrati morajo trgovci tudi te gospodinjske aparate opremiti s prenovljeno energijsko nalepko, kakršna od leta 2021 že velja za nekatere druge naprave.

Toplotna črpalka trenutno predstavlja najučinkovitejšo tehnologijo in omogoča tudi nižje obratovalne stroške, so sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS).

Nova energijska nalepka, s katero morajo biti po novem v trgovinah označeni sušilni stroji, ima namesto oznak od A+++ do G bolj jasne in lažje razumljive oznake od A do G brez podrazredov, označenih s plusi.

Trgovci morajo stare nalepke z novimi zamenjati do 18. julija. Od takrat naprej bi morali potrošniki v trgovinah videti le nove nalepke, izjema so primeri, ko bi dobavitelj prenehal poslovati. V teh primerih smejo prodajalci prodajati modele s staro nalepko do 31. marca 2026, so pojasnili v ZPS.

Energijske nalepke kažejo, v kateri energijski razred se uvršča naprava glede na porabo energije. Kupcem pomagajo izbrati izdelke, ki porabijo manj energije, in s tem prihraniti denar. Oznake so lahko tudi spodbuda za podjetja, da razvijajo in vlagajo v energijsko učinkovito načrtovanje izdelkov, so leta 2017 ob odločitvi za spremembo energijske nalepke sporočili iz Evropske komisije.

Prve gospodinjske aparate so morali trgovci v EU z energijskimi nalepkami z oznakami zgolj z energijskimi razredi od A do G opremiti 1. marca 2021. Takrat so nalepke na pralnih strojih, hladilnikih, televizorjih, pomivalnih strojih in še nekaterih napravah v zgornjem desnem kotu dobile tudi novo QR kodo, ki potrošniku ponuja dodatne informacije o izdelku, ki jih na sami nalepki ni.

Novo energijsko nalepko za sušilne stroje določa evropska uredba o okoljsko primerni zasnovi za trajnostne izdelke iz lanskega leta. Ta poleg zahteve po prodaji le sušilnih strojev s toplotno črpalko na trgu EU prinaša še nekatere novosti. Med njimi so novi mejni pogoji za učinkovitost kondenzacije pri kondenzacijskih sušilnih strojih ter novi mejni pogoji za porabo energije v načinih z majhno porabo.

Novost je tudi, da je varčni (eko) program po novem privzeti program pri samodejni izbiri programa, so še sporočili iz ZPS. Poleg tega so uveljavljena nova pravila glede učinkovitosti rabe virov, kot so razpoložljivost rezervnih delov in navodil za popravilo, najdaljši dobavni rok za rezervne dele, razpoložljivost in posodobitev programske opreme in podobno.