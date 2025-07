»Čeprav Evropa dela vse, kar je v njeni moči, smo zdaj resno odvisni od ZDA«

Ukrajina opozarja ZDA na posledice zaustavitve pošiljk vojaške pomoči

Ukrajina je danes na pogovor povabila namestnika vodje veleposlaništva ZDA v Kijevu in ga opozorila, da bi kakršne koli zamude pri dobavi ameriške vojaške pomoči dodatno spodbudile Rusijo, so sporočili v Kijevu. Pentagon je namreč napovedal zaustavitev pošiljk nekaterih vrst orožja za Ukrajino zaradi skrbi, da zaloge kopnijo.

"Ukrajinska stran je poudarila, da bi vsakršno zavlačevanje ali odlašanje pri podpori obrambnih zmogljivosti Ukrajine le spodbudilo agresorja k nadaljevanju vojne," je v izjavi navedlo ukrajinsko zunanje ministrstvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Svetovalec ukrajinskega predsednika za komunikacije Dmitro Litvin je ob tem sporočil, da od ZDA skušajo dobiti informacije o tem, kaj natančno pomeni napoved Pentagona o ustavitvi pošiljk nekaterih vrst orožja za Ukrajino, kar je po poročanju več medijev v torek potrdila Bela hiša.

"Mislim, da se bo vse razjasnilo v prihodnjih dneh," je dejal Litvin.

Neimenovan vir v ukrajinski vojski je ob tem opozoril, da se bo Ukrajina brez ameriškega streliva težko branila pred napadi ruskih sil, še navaja AFP.

"Čeprav Evropa dela vse, kar je v njeni moči, smo zdaj resno odvisni od ameriških dobav orožja," je dodal.

Poteze in opozorila Kijeva sledijo napovedi Pentagona, da je ustavil pošiljke nekaterih raket za sisteme zračne obrambe, topniških granat in drugega streliva v Ukrajino zaradi skrbi, da so se zaloge tega ameriškega orožja preveč zmanjšale.

Odločitev za ustavitev pomoči, ki je bila določena v času vlade demokratskega predsednika Joeja Bidna, naj bi bila sprejeta že prejšnji mesec, vendar je začela veljati šele sedaj, medtem ko se Ukrajina sooča z obsežnimi ruskimi zračnimi napadi. Po navedbah ameriških medijev so ZDA med drugim ustavile tudi pošiljke raket za protiletalski sistem Patriot, ki so za Ukrajino ključni pri obrambi.

ZDA so sicer od začetka ruske agresije Ukrajini zagotovile že za več deset milijard dolarjev vojaške pomoči.

Na ameriško napoved so se danes odzvali tudi v Kremlju in sporočili, da "manj orožja za Ukrajino pomeni hitrejši konec posebne vojaške operacije".