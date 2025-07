Zakonodajna vročica

Iztekajo se zadnji meseci, v katerih lahko koalicija še v relativnem političnem miru v državnem zboru sprejema tako imenovane ključne zakone, s katerimi so se ukvarjali ves mandat, prav zadnji mesec pred počitnicami pa je po izkušnjah zadnja resna priložnost. Bo torej na dnevnem redu julijske seje zakon o medijih? Ne. Bo na dnevnem redu pokojninska reforma? Tudi ne.

Bo vlada izpolnila politično obljubo in uvedla progresivni zdravstveni prispevek?

Napovedani dnevni red nakazuje, da bi bila lahko sprejeta zakona o konoplji za medicinske in znanstvene namene ter o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki so jima volivci izkazali podporo na posvetovalnih referendumih lani. Četudi je uporaba konoplje v medicini pri nas zakonsko že dovoljena, in sicer od leta 2017, doslej ni bilo jasnih pravil za njeno gojenje, pridelavo in predelavo. Predlog zakona bi to področje uredil, spremenil pa se bo tudi način predpisovanja konoplje za medicinske namene – trenutno je to mogoče samo na poseben recept, po novem pa bi jo lahko predpisovali na navadnega. Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja bi uzakonil pravico do dostojne smrti upravičenim pacientom, ki doživljajo neznosno trpljenje, za katero ni sprejemljive možnosti lajšanja in je posledica hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja, katere zdravljenje je izčrpano. Ob tem naj povemo, da sta odprti vprašanji s posvetovalnih referendumov ostajali zakonska ureditev gojenja in posedovanja konoplje za omejeno osebno rabo ter uvedba preferenčnega glasu na državnozborskih volitvah. Ker je za spremembo volilne zakonodaje potrebna dvotretjinska večina, so se v koaliciji v primeru slednjega zanašali na glasove Nove Slovenije, ta pa je predlog sprememb doslej blokirala.

Državni zbor bo ta mesec po nujnem postopku obravnaval predlog podnebnega zakona, ki v slovenski red zgolj prenaša sveženj podnebnih direktiv Evropske unije s ciljem zmanjšati emisije toplogrednih plinov, razogljičiti ter nujno povečati odpornost naravnih in človekovih sistemov proti podnebnim spremembam. Ta je bil tako rekoč že pospravljen v predal, saj so ga kar dve leti usklajevali, pri čemer je vlada iz zakona črtala nekatere drznejše ukrepe – da bi na primer Slovenija odpravila proračunske in davčne spodbude za rabo fosilnih goriv. Poslanci bodo odločali o zakonu o gostinstvu, ki med drugim ureja področje kratkotrajnega oddajanja stanovanj turistom. Tudi ta je med več kot letom usklajevanj razvodenel. Če je bila sprva predvidena omejitev oddajanja na največ 30 dni v letu, bi po novem omejitve veljale samo v določenih občinah, kjer bi bilo stanovanje mogoče oddajati največ 60 dni, pri čemer bi imele občine manevrski prostor to zaostriti na 30 ali razrahljati vse do 270 dni.

Zadnje seje pred parlamentarnimi počitnicami so po navadi tiste, na katerih sprejemajo najpomembnejše odločitve in začrtajo, kaj bo na sporedu takoj po dopustu.

Druge obravnave bo deležen še zakon o funkcionarjih, po katerem funkcionar (denimo premier ali minister) ne bo mogel biti oseba, ki je bila pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora.

Poslanci pa ne bodo obravnavali novega medijskega zakona in pokojninske reforme. Med koalicijskimi partnerji je neuradno slišati, da bi si kakšen boj vendarle radi v tem trenutku prihranili – denimo morebitni zakonodajni referendum tako v enem kot drugem primeru –, zato bodo o teh predlogih odločali po počitnicah. Vladi pa na julijski redni seji ne bosta prihranjeni dve interpelaciji, in sicer zoper notranjega ministra Boštjana Poklukarja, ki je poskus interpelacije enkrat že prestal, in ministrice za kulturo Aste Vrečko. Obe so sprožili v Novi Sloveniji in Demokratih Anžeta Logarja.

V zvezdah je po vročem poletju zapisana pregovorno vroča politična jesen. Med drugim se bodo v koaliciji morali uskladiti tudi glede predloga iniciative Glas ljudstva o uvedbi progresivnega zdravstvenega prispevka, kateremu so podpise že prispevali Levica in SD ter nepovezana poslanca Miha Kordiš in Mojca Šetinc Pašek. In čeprav so mu v Gibanju Svoboda načeloma naklonjeni, »kot največja vladna stranka žal nimamo privilegija, da bi lahko ne glede na posledice sprejemali politično všečne ukrepe«, so zapisali v stranki.