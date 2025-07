Zloraba položaja na ministrstvu

Uslužbenka na ministrstvu za zdravje Mojca Zvezdana Dernovšek je pripravila zakon, s katerim si zdaj tlakuje pot v novo kariero

Mojca Zvezdana Dernovšek

© Jan Gregorc / N1

Trenutno je v zakonodajnem postopku novi zakon o psihoterapiji, o katerem bi poslanci lahko spet odločali na eni naslednjih izrednih sej, ki je predvidena za 17. julij. Zakon, ki uvaja nov psihoterapevtski poklic in je dodobra vznemiril strokovno javnost, je bil deležen številnih kritik, med drugim, da je bil napisan predvsem v prid zasebnikov, ki ponujajo študijske programe psihoterapije.

Takšnih ponudnikov je zmeraj več, na Novi univerzi Petra Jambreka pa je prejšnji teden potekala ustanovna seja nove fakultete za psihoterapijo. Na tej je bilo prav tako sprejeto, da bi nova dekanja te fakultete postala specialistka psihiatrije dr. Mojca Zvezdana Dernovšek.

Ne samo, da gre za jasen primer nasprotja interesov, temveč se ob tem upravičeno poraja tudi sum zlorabe položaja in sistemske korupcije.

Ta je zaposlena v kabinetu ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel, torej na ministrstvu, ki je pripravilo novi zakon o psihoterapiji. Še več, Mojca Zvezdana Dernovšek je bila tudi vodja delovne skupine, ki je bdela nad njegovo pripravo. Dejansko je bila ključna oseba pri pripravi zakona, ki bo diplomante nove fakultete, ki jo sedaj pomaga ustanoviti, naredil zaposljive in jim posredno odprl vstop tudi v javno zdravstvo. Z zakonom, ki ga je pomagala spisati, si je tlakovala pot v novo kariero.

Ne samo, da gre za jasen primer nasprotja interesov, temveč se ob tem upravičeno poraja tudi sum zlorabe položaja in sistemske korupcije. Korupcija, kot jo opredeljuje zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, je namreč vsaka kršitev dolžnega ravnanja osebe zaradi pričakovane koristi.

Ministrica za zdravje se je na zadevo odzvala v komentarju za Radio Slovenija. Povedala je, da je za to, da je Mojca Zvezdana Dernovšek sprejela funkcijo dekanje, izvedela dan po ustanovni seji fakultete, in napovedala, da bo z njo opravila poglobljen pogovor. »Istočasno pa bomo o tem obvestili tudi komisijo za preprečevanje korupcije.« Kljub temu, je še dodala, se ji zdi nujno, da vladna koalicija s pripravo in sprejemom zakona nadaljuje.

Mojca Zvezdana Dernovšek svojih namenov zares ne skriva

Pri časopisu Delo so pridobili tudi odziv Mojce Zvezdane Dernovšek. Kot je pojasnila, je imela od 19. septembra 2024 do 3. marca 2025 na ministrstvu nalogo koordiniranja strokovnjakov v sektorju za duševno zdravje. »Dne 3. marca 2025 sem sama zaprosila za razrešitev, ker je koordinacijo v celoti prevzel državni sekretar [Denis Kordež]. Moje sodelovanje pri pripravi predloga zakona je bilo ves čas strokovne narave.«

Očitke o navzkrižju interesov je zanikala. »Navzkrižja interesov ne vidim. Pozicija dekanice je akademske narave in naloge bom izvajala pro bono. Gre namreč za fakulteto v ustanavljanju, ki še nima akreditiranih programov in študentov. Če bodo vloge za akreditacijo vložene na agencijo do letošnje jeseni in če bo agencija o njih pozitivno odločila v študijskem letu 2025/26, potem bi se lahko razpisali vpisi v študijske programe fakultete v začetku študijskega leta 2026/27. In bi bil začetek študija za prve vpisane študije v jeseni leta 2027,« je sporočila za Delo.

»Zakon nujno potrebujemo. Moje sodelovanje z Novo Univerzo glejte v luči mojega siceršnjega delovanja in zavezanosti k znanju in širjenju znanja. Znanje je univerzalna vrednota,« je še povedala. »Priprava predloga zakona o psihoterapiji je bila ves čas pod drobnogledom javnosti in nič ni ostalo skrito. Zato z moje strani ni prav nobenega navzkrižja interesov.«

Kar je navedla Mojca Zvezdana Dernovšek pa je dejansko priznanje, da je šlo za očiten konflikt interesov. Zakon in celotno dogajanje okoli njega je s tem najmanj okuženo, zato bi bilo potrebno zakon nemudoma umakniti iz nadaljnje procedure.