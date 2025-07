Marjan Fabjan / Trener ali predator?

Leta 2017, v letu vzpona gibanja #MeToo, je ameriška gimnastičarka McKayla Maroney, olimpijska prvakinja iz Londona (2012), prvič spregovorila o tem, da je žrtev spolnih zlorab. Da jo je od 13. leta spolno zlorabljal dolgoletni reprezentančni zdravnik Larry Nassar. Ni bila edina; Nassarja je spolnih zlorab obtožilo kar 125 žensk, tudi najboljša gimnastičarka vseh časov Simone Biles, ki je v senatu za razsežnost zlorab okrivila celoten sistem: gimnastična zveza in olimpijski komite sta za sporno ravnanje vedela, a »nista opravila svojega dela«. Nassar je bil nato obsojen. Do konca življenja bo v zaporu.

Celoten članek je na voljo le naročnikom. Če želite zakupiti članek, je cena 4,5 EUR. S tem nakupom si zagotovite tudi enotedenski dostop do vseh ostalih zaklenjenih vsebin. Kako do tedenskega zakupa?

Marjan Fabjan je obtožen domnevnih spolnih zlorab ter fizičnega in psihičnega nasilja nad judoistkami.

© Profimedia

Leta 2017, v letu vzpona gibanja #MeToo, je ameriška gimnastičarka McKayla Maroney, olimpijska prvakinja iz Londona (2012), prvič spregovorila o tem, da je žrtev spolnih zlorab. Da jo je od 13. leta spolno zlorabljal dolgoletni reprezentančni zdravnik Larry Nassar. Ni bila edina; Nassarja je spolnih zlorab obtožilo kar 125 žensk, tudi najboljša gimnastičarka vseh časov Simone Biles, ki je v senatu za razsežnost zlorab okrivila celoten sistem: gimnastična zveza in olimpijski komite sta za sporno ravnanje vedela, a »nista opravila svojega dela«. Nassar je bil nato obsojen. Do konca življenja bo v zaporu.

Se je podoben primer, da sta krovni športni organizaciji za neprimerno ravnanje vedeli, a nista ukrepali, zgodil tudi pri nas?

Časnik Dnevnik je razkril, da so nekdanje judoistke policiji prijavile Marjana Fabjana, enega najuspešnejših trenerjev juda na svetu. Pet športnic, ki jih je treniral, je na zadnjih šestih olimpijadah skupaj osvojilo sedem medalj, od tega tri zlate. K temu moramo prišteti še številne uspehe na evropskih in svetovnih prvenstvih. Fabjana je zato predsednik države Borut Pahor leta 2022 za izjemne dosežke v športu odlikoval z redom za zasluge.

A nekdanje judoistke pravijo, da so bili sestavni del njegovih treningov, ki so zagotavljali izjemne uspehe, tudi klofute, udarci z bambusovo palico, brce, kričanje, zmerjanje, psihološke manipulacije in drugo izkoriščanje. Najhujše so obtožbe, da naj bi se bil trener ene od tekmovalk ob pregledu poškodbe dotikal tudi po spolovilu. Pri tem je menda začela na ves glas jokati in kričati, trener pa naj bi jo bil prosil, naj to zadrži zase.

Marjan Fabjan očitke, zlasti o spolnih zlorabah, zavrača. A ne glede na to moramo pričevanja o domnevnih fizičnih, psihičnih in spolnih zlorabah vzeti resno. Iz pričevanj je razumeti, da je Fabjan eno od športnic že leta 2003 udaril pred številnimi pričami, tudi novinarji. O »zaušnici«, ki jo je prejela nekoč, ko je imela slab dan, je v dokumentarcu Mehek kot skala, ki ga je TV Slovenija leta 2020 posvetila Fabjanu, spregovorila nosilka brona iz Pekinga (2008) Lucija Polavder.

Samo spakirala je stvari in odšla. Pozneje sta se pogovorila. Naslednji dan se je vrnila na trening, dva tedna kasneje »sem postala mladinska evropska prvakinja«.

Dnevnik sicer opozarja na zapisnik iz leta 2011, ki kaže, da so bili v Judo zvezi Slovenije že tedaj seznanjeni s stisko najmanj ene športnice. Ena od pričevalk pravi, da je o vsem skupaj obvestila tudi Olimpijski komite Slovenije, a ta naj se ne bi bil odzval. Takrat ga je vodil Bogdan Gabrovec, ki je danes predsednik Judo zveze Slovenije. Te dni ponavlja, da je nad očitki »šokiran«. Priznava pa, da se z vsemi Fabjanovimi metodami dela ni strinjal. A ni jih preprečil ali sankcioniral, ker »Fabi je, kakršen je«.

Fabjan že vseskozi velja za strogega trenerja, ki med pripravami na boje z najtežjimi nasprotniki popuščanja ne dovoli. Velja tudi za človeka, ki komunicira grobo. Znane so zgodbe o nadiranju športnikov. Z dobitnico dveh olimpijskih kolajn Tino Trstenjak, ki si je želela na še eno olimpijado, je obračunal kar javno. V intervjuju za Večer je rekel, naj se raje posveti ustvarjanju družine. Njene športne poti je bilo konec.

Morda je Fabjan »žrtev« zarote, obračunavanja znotraj zveze, kot trdi sam. A dejstvo je, da klofut in drugega grobega ravnanja, o katerem obstajajo indici, doslej ni nihče zares problematiziral, kaj šele, da bi ga preiskoval. Tudi zdaj so se mnogi nemudoma postavili v bran trenerju. A govorjenje, da so razkritja »slaba za judo«, in celo, da je skušal trener športnico, ki mu očita spolno zlorabo, morda le »potolažiti«, je izjemno nevarno. Gre za banalizacijo spolnega nasilja, četudi domnevnega. Prav iz tega razloga žrtve neredko sploh ne vložijo prijav. Če pa jih, jih sistem vse prepogosto pusti na cedilu. Te dni je bila posilstva oproščena četverica, ki je dejanje posnela in se z njim celo hvalila.

Domnevne žrtve v primeru Fabjan so spregovorile. Sistem jim dolguje, da njihove očitke preišče do zadnje podrobnosti.