IZJAVA DNEVA

"V meni tlijo občutki jeze, odgovornosti in sramu, da nisem naredila vsega, kar zmorem. Občutek nemoči je neznosen, z njim ne moremo obstajati. Kar se dogaja, presega vse meje sprejemljivega in dogovorov, ki smo jih kot družba sprejeli. Genocid je postal vsakodnevna novica, ki jo konzumiramo ob reklamah za nego kože. Ta svet postaja distopičen in tudi mi se moramo vesti temu primerno."

"Ne smemo se utruditi. Privilegij je odgovornost, privilegij je moč. Jeza je iskra – usmerimo jo! Posamezni glasovi, ki se seštejejo, so mogočen zbor ali vsaj glasen hrup. Težko se je izpostaviti sam, vendar nenehno pozabljamo na moč, ki jo imajo skupnost, solidarnost in povezovanje. Mir je treba hraniti, vzdrževati, se ga učiti, nenehno graditi."

(Aktivistka Gaja Naja Rojec, ki je sodelovala pri globalnem pohodu v Gazo, o tem, zakaj se je odločila za pot v Egipt; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)