Golob napovedal referendum o članstvu Slovenije v Natu

Odločali bodo državljanke in državljani

Po današnji odločitvi Državnega zbora (DZ), ki je večinsko podprl posvetovalni referendum o dvigu obrambnih izdatkov, v Gibanju Svoboda napovedujejo predlog posvetovalnega referenduma o članstvu Slovenije v Natu, saj da je to pravo vprašanje, na katerega morajo dobiti odgovor državljanov. Predlog bodo vložili prihodnji teden, so napovedali.

"Možni sta samo dve poti: ali ostanemo v zvezi in plačujemo članarino ali pa iz zveze izstopimo. Vse ostalo je populistično zavajanje državljanov Slovenije," je na omrežju X sporočil prvak Svobode in predsednik vlade Robert Golob.

Spomnil je, da je odločitev "o novem nesmiselnem referendumu" danes v DZ sprejela "koalicija SDS, NSi in SD". Svojo referendumsko pobudo pa da bo Svoboda vložila zato, "da se odpravi vsak dvom o resnični volji ljudstva".

Podobno je v prvem odzivu po glasovanju v DZ izpostavila vodja strankine poslanske skupine Nataša Avšič Bogovič. Po njenih besedah so se z namenom, da ne bo izglasovani referendum, ki bo davkoplačevalce stal približno sedem milijonov evrov, "izzvenel v prazno", odločili, da državljane povprašajo o "trenutno edino poštenem in smiselnem vprašanju za našo državo".

"Vse ostalo je grobo zavajanje in sprenevedanje vseh, ki so danes izglasovali ta referendum," je bila ostra.

Obenem je ocenila, da bi bil odgovor na referendumsko vprašanje "zelo težaven", saj je zavajajoče in lahko prinese zelo različne odgovore. Vprašanje se bo sicer glasilo: Ali ste za to, da Slovenija povečuje obrambne izdatke tako, da bodo ti leta 2030 dosegli tri odstotke BDP letno, kar je trenutno približno 2,1 milijarde evrov.

"Če je odgovor da nismo, to pomeni, da smo lahko za manj ali pa za več kot tri odstotke, tako kot je opozicija. In danes je bil izglasovan referendum s podporo SDS, NSi, Levice in SD, torej nenačelne koalicije v državnem zboru," je sklenila.

DZ je danes s 46 glasovi za in 42 proti sprejel predlog Levice za razpis posvetovalnega referenduma o povišanju obrambnih izdatkov. Soglasno so ga podprli še v SD, pa tudi v opozicijskih SDS in NSi. Glas v podporo referendumu sta prav tako oddala samostojna poslanca Dejan Kaloh in Mojca Šetinc Pašek ter poslanec iz vrst Demokratov Tine Novak. Proti so bili vsi poslanci največje vladne stranke Svoboda, ob tem pa še poslanca Eva Irgl in Anže Logar iz vrst Demokratov ter samostojni poslanec Miha Kordiš.

O tem, da ni malo Slovencev, ki jim gre članstvo v Natu na živce, v uvodniku v aktualni številki Mladine piše tudi urednik Grega Repovž. Več o tem, kaj bi za Slovenijo pomenile posledice izstopa iz zveze Nato, lahko preberete v komentarju z naslovom Populistični udar.

