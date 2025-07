»Jugoslavija je nastala v takšni hitrici, da ni mogla imeti trdnih temeljev«

IZJAVA DNEVA

"Jugoslavija je nastala v takšni hitrici in na tako skrpucan način, da ni mogla imeti trdnih temeljev. Njeni narodi so se združili v romantični iluziji, da je jezikovna sorodnost cement, ki lahko državo drži skupaj. V resnici pa se sploh niso poznali med sabo in niso imeli skupne zgodovinske tradicije. Do leta 1918 so živeli v različnih državnih enotah, imeli so različne veroizpovedi in različne mentalitete. Optimizem, s katerim so šli v združitveno avanturo, ni bil utemeljen. Jasno je, zakaj ni šlo. Slovenci in Hrvati niso računali na hegemonijo Srbov v nastajajoči kraljevini in je niso nameravali sprejeti."

(Zgodovinar Jože Prjevec o tem, kako je nastala Jugoslavija; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)