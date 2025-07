Ali gre vojnemu zločincu res zaupati atomsko bombo?

IZJAVA DNEVA

"Danes o izraelskem jedrskem arzenalu praktično ni več skrivnosti. Uganka ostaja le še število jedrskih konic, saj vlada ne dovoljuje mednarodnih inšpekcij, ki jih sicer vztrajno zahteva za druge. Nekateri omenjajo 90 konic, drugi 400. Resnica bo bržkone nekje vmes. Toda težava je, da jih upravlja neuravnovešeni politik, ki se zdaj bojuje na sedmih frontah, kot pravi, in ga zaradi zločinov v Gazi išče mednarodno kazensko sodišče v Haagu. Ali gre vojnemu zločincu res zaupati atomsko bombo?"

"Po koncu hladne vojne je bilo soglasje o tem, da je jedrsko orožje pravzaprav nekakšen anahronistični ostanek starega časa, tako močno, da so Henry Kissinger, George Shultz, Sam Nunn in William Perry, štirje nekdanji ameriški visoki politiki, dolgo znani kot jastrebi, javno pozvali h koncu jedrskega orožja kot največje grožnje miru. A so se grdo zmotili. Jedrsko orožje se zdaj znova maščevalno vrača v politiko. Nevarnost jedrskega armagedona je vsak dan večja, varna prihodnost sveta pa je zaradi politikov, kot so Benjamin Netanjahu, Donald Trump in Vladimir Putin, vse bolj negotova."

(Nekdanji dopisnik in publicist Branko Soban o tem, da je Izrael še danes ena redkih držav, ki ni podpisala sporazuma o neširjenju jedrskega orožja; via Delova Sobotna priloga)