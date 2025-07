Ljudmila Novak / »Ni čudno, da je NSi znova dobil nalepko privesek SDS«

"Z največjo stranko na desnici imamo dolgoletne izkušnje. Kot veste, sem pred leti tudi sama ugotovila, da je težko sodelovati z nekom, ki te v ozadju neprestano ruši. Tonin je to smer najprej obrnil, v odnosu do SDS je bil širokogruden, na koncu pa je to veliko stalo tako njega kot celotno stranko. Vedno sem zagovarjala, da se mora NSi v času vladanja javno distancirati od spornih odločitev in metod, ki jih uporablja neka druga koalicijska stranka. Javnost nas je kaznovala, ker se v zadnji Janševi vladi nismo zmogli distancirati pri najbolj razvpitih stvareh, kot so bile izčrpavanje Slovenske tiskovne agencije, neimenovanje evropskih tožilcev, afera Vizjak … Teh stvari v internih krogih nismo odobravali, a javno tega v najbolj kočljivih trenutkih nismo povedali. Ni čudno, da smo znova dobili nalepko privesek SDS, čeprav to zagotovo nismo."

(Nekdanja političarka, predsednica Nove Slovenije (NSi) Ljudmila Novak o tem, da je težko sodelovati z nekom, ki te v ozadju neprestano ruši; v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto)