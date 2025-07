Elon Musk ustanovil novo politično stranko

Stranka z imenom Ameriška stranka naj bi se uprla temu, kar je multimilijarder v ZDA označil za "enostrankarski sistem"

Milijarder Elon Musk je v soboto sporočil, da je ustanovil novo politično stranko z imenom Ameriška stranka, s katero naj bi se uprl temu, kar je označil za enostrankarski sistem v ZDA. Na svojem družbenem omrežju X je obljubil, da bo ljudem vrnil svobodo.

"Danes je bila ustanovljena Ameriška stranka, da vam vrne svobodo," je zapisal Musk, sicer nekdanji zaveznik predsednika Donalda Trumpa, s katerim sta se sprla zaradi proračunskega zakona, ki mu Musk ostro nasprotuje.

"Ko gre za bankrot naše države zaradi zapravljanja in korupcije, živimo v enostrankarskem sistemu, ne v demokraciji," je zatrdil izvršni direktor Tesle in podjetja SpaceX.

Pred tem je v petek, na dan ameriške neodvisnosti, na omrežju X izvedel anketo, ki je ljudi spraševala, če si želijo "neodvisnosti od dvostrankarske (nekateri bi rekli enostrankarske) ureditve". "Z razmerjem 2 proti 1 želite novo politično stranko in jo boste tudi dobili," je nato sporočil v soboto.

Zaenkrat ni jasno, ali je stranka že uradno registrirana. Musk, ki ni rojen v ZDA in zato ne more kandidirati za predsednika, prav tako ni razkril, kdo naj bi jo vodil.

Čeprav so v ameriški politiki obstajali pomembni akterji izven tradicionalnega dvostrankarskega sistema, ti niso nikoli resno ogrožali republikancev in demokratov, saj so težko pridobili zadostno podporo, navaja britanski BBC.

Ustanovitev nove stranke je Musk napovedal že v ponedeljek, ko je vnovič kritiziral po njegovih besedah nor proračunski zakon, ki ga je Trump podpisal v petek.