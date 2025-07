Na koncertu Thompsona tudi Janez Janša

Na koncertu kontrovertnega hrvaškega pevca, ki ga povezujejo z ustaštvom, se je zbralo več kot pol milijona ljudi

Thompsonovega koncerta v Zagrebu se je udeležil tudi predsednik SDS Janez Janša s soprogo Urško Bačovnik Janša. Fotografijo s parom je na svojem Facebook profilu objavil hrvaški TV voditelj Velimir Bujanec. Janševa udeležba na koncertu glasbenika, ki ga povezujejo z ustaštvom, je sprožila vrsto negativnih odzivov.

© Velimir Bujanec / Facebook

V Zagrebu se je v soboto zvečer na koncertu kontroverznega pevca Marka Perkovića Thompsona po ocenah organizatorjev zbralo 504.000 ljudi. O večjih incidentih niso poročali, policija je sporočila, da je v soboto pridržala 123 ljudi, večinoma zaradi posedovanja pirotehničnih sredstev.

Številni obiskovalci koncerta so nosili ustaške simbole, vendar o večjih incidentih policija ni poročala. Reševalne ekipe so imele 245 intervencij, predvsem zaradi alkohola, pa tudi lažjih poškodb in ran, bolečin v prsih in motenj zavesti, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Od 123 ljudi jih je policija 111 pridržala zaradi posedovanja pirotehničnih sredstev, ostale pa zaradi kršitev javnega reda in miru. Policija je zasegla 121 pirotehničnih sredstev.

Koncert, ki ga je Thompson predstavil kot "glasbeni in domoljubni spektakel", je na zagrebškem hipodromu trajal tri ure, Thompson pa je izvedel tudi pesem Bojna Čavoglave ter vzkliknil ustaški pozdrav, s katerim se pesem začne, poroča Hina.

"To ni običajen koncert. In Thompson ni običajen pevec. Je dolgoletni simbol skrajne hrvaške desnice. Na njegovih koncertih so vsi 'za dom spremni', vijejo se zastave NDH, marionetne države nacistične Nemčije, in še in še podob, ki bi morale ostati v zgodovini. In v tej masi ljudi, ki jo združuje ideja, zaradi katere je Evropa pred dobrimi 80 leti krvavela, je v družbi proustaškega TV voditelja Velimirja Bujanca (ki se je pred leti fotografiral v uniformi nacistične Nemčije) tudi Janez Janša."



Inštitut 8. marec

Koncerta se je udeležilo tudi več hrvaških politikov, premier in predsednik HDZ Andrej Plenković pa si je v četrtek s svojimi otroki ogledal generalko. Iz Slovenije sta se koncerta udeležila tudi predsednik SDS Janez Janša s soprogo Urško Bačovnik Janša in poslanec SDS Branko Grims, poročajo slovenski mediji.

"To ni običajen koncert. In Thompson ni običajen pevec. Je dolgoletni simbol skrajne hrvaške desnice. Na njegovih koncertih so vsi 'za dom spremni', vijejo se zastave NDH, marionetne države nacistične Nemčije, in še in še podob, ki bi morale ostati v zgodovini. In v tej masi ljudi, ki jo združuje ideja, zaradi katere je Evropa pred dobrimi 80 leti krvavela, je v družbi proustaškega TV voditelja Velimirja Bujanca (ki se je pred leti fotografiral v uniformi nacistične Nemčije) tudi Janez Janša," so opozorili v Inštitutu 8. marec. "Politiki seveda vedo, kaj počnejo. Kam gredo. S kom se fotografirajo. Janša se ni znašel na tem koncertu po naključju. V tej množici, med temi simboli, v tej družbi se počuti domače. Ideja ksenofobne, supremacistične Hrvaške mu je simpatična, rad bi jo imel tudi doma. Kajti on je očitno – spreman," so še pridali.

"Obisk Thompsonovega koncerta, kjer se v pesmih vzklika ustaški pozdrav, je še en korak v nizu relativiziranja grozot druge svetovne vojne in popolnoma protidržavne in v resnici nedomoljubne drže slovenske skrajne desnice z Janezom Janšo na čelu."



Levica

Do Janševega obiska Thompsonovega koncerta so bili kritični tudi v Levici. "Koncentracijsko taborišče, ki ga je med vojno vodil ustaški režim, je bilo še za standarde druge svetovne vojne posebej brutalno. Ustaši so v njem svoje žrtve mučili in klali, za to so imeli celo poseben nož, tako imenovani srbosjek. Kaj točno ima ustaštvo z domoljubjem, ni jasno, sploh če vemo, da so ustaši Italijanom med vojno prepustili Dalmacijo," so bili jasni v Levici. To je po njihovem mnenju sramota za Slovenijo: "Obisk Thompsonovega koncerta, kjer se v pesmih vzklika ustaški pozdrav, je še en korak v nizu relativiziranja grozot druge svetovne vojne in popolnoma protidržavne in v resnici nedomoljubne drže slovenske skrajne desnice z Janezom Janšo na čelu."

Thompson je eden od najbolj priljubljenih glasbenikov na Hrvaškem, zaradi poveličevanja nacionalizma in ustaštva pa velja za kontroverznega. Na njegovih koncertih so redno tudi obiskovalci v črnih oblačilih z ustaškimi simboli. Njegovi koncerti so bili v nekaterih državah prepovedani, leta 2017 tudi v Sloveniji.