V Križankah bo odmevala filmska glasba Ennia Morriconeja

Njegovo delo bo dirigiral skladateljev najmlajši sin, Andrea Morricone

V Križankah bo nocoj v okviru 73. Ljubljana Festivala odmevala filmska glasba svetovno znanega skladatelja Ennia Morriconeja. Njegovo delo bo dirigiral skladateljev najmlajši sin, Andrea Morricone, skladatelj, ki je z očetom sodeloval pri ustvarjanju številnih glasbenih uspešnic.

Na koncertu bodo nastopili Orkester Roma Sinfonietta, ki vse od svoje ustanovitve leta 1993 poustvarja Moricconejevo glasbo tako za filmske namene kot tudi v koncertni obliki, Simfonični orkester RTV Slovenija, Mešani pevski zbor Glasbene matice Ljubljana, Ljubljanski madrigalisti in solisti, sopranistka Vittoriana De Amicis, violinist Vincenzo Bolognese in Luigi Mattacchione na orglicah.

Program koncerta je razdeljen na sedem delov: Suita Nedotakljivi, Posvečeno Giuseppeju Tornatoreju, Po mnenju Pereire, Suita Leone, Razpršeni listi, Kino 1 in Suita Misija.

Morricone (1928-2020) velja za enega največjih svetovnih skladateljev filmske glasbe. Njegove kompozicije zajemajo širok spekter kontrastnih glasbenih slogov, nad katerim so se navduševali režiserji kultnih filmov najrazličnejših žanrov. Poleg filmske glasbe njegov opus obsega tudi številna simfonična ter priložnostna dela za gledališče in radio, so zapisali pri Ljubljana festivalu.

Bilo je nekoč na Divjem zahodu je ena najbolje prodajanih instrumentalnih glasbenih partitur na svetu, saj ocenjujejo, da je bilo prodanih deset milijonov izvodov. Pri 87 letih je Morricone postal najstarejši dobitnik oskarja, ki ga je prejel v kategoriji najboljša izvirna glasba za film Podlih osem leta 2016.

Andrea Morricone je v svoji karieri sodeloval s številnimi znanimi umetniki, kot so Sting, Andrea Bocelli, Josh Groban in Yo-Yo Ma. Med številnimi skladbami Andree Morriconeja je ena najbolj znanih The Love Theme iz italijanske drame Novi kino Paradiž, pri kateri je sodeloval s svojim očeto in za katero sta prejela nagrado bafta.

