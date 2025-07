»Krediti za naravo predstavljajo naložbe v ukrepe za varovanje in ohranjanje narave«

Evropska komisija je predstavila strategijo za uvedbo kreditov za naravo, s katerimi želi spodbuditi naložbe iz zasebnih finančnih virov

Evropska komisija je danes predstavila strategijo za uvedbo kreditov za naravo, s katerimi želi spodbuditi naložbe iz zasebnih finančnih virov v ukrepe varovanja in ohranjanja narave. Obenem želijo pristojni nagraditi tudi tiste, ki v te ukrepe vlagajo in jih tudi izvajajo.

Krediti za naravo predstavljajo naložbe v ukrepe za varovanje in ohranjanje narave, ki jih izvajajo podjetja, finančne ustanove, javne ustanove ali državljani in se odražajo v čistejših ekosistemih, zmanjšujejo tveganja za naravo in uživajo visoko sprejemljivost v družbi. Te ukrepe lahko ovrednoti in certificira neodvisna organizacija, kar zagotavlja verodostojnost vlagateljem, ki se odločijo, da bodo prek omenjenih kreditov podprli določen projekt, so danes sporočili iz Bruslja.

Med ukrepi, ki jih lahko podpirajo krediti za naravo, so denimo obnova mokrišč ali širitev gozdnih površin.

Ker so tri četrtine podjetij v EU odvisne od narave in njenih ekosistemskih storitev, v Bruslju tovrstno obliko financiranja projektov vidijo kot inovativno orodje, ki spreminja način, kako cenimo naravo, in hkrati kot sredstvo, ki privablja vlagatelje.

"Če so dobro zasnovani, bodo zagotovili učinkovit, tržno usmerjen instrument, ki bo spodbujal zasebni sektor k vlaganju in inovacijam. Z naložbami in inovacijami ustvarjamo prihodke za tiste, ki si prizadevajo za varstvo narave, vključno z našimi kmeti, lastniki zemljišč in gozdarji."



Ursula von der Leyen,

predsednica Evropske komisije

"Krediti za naravo hkrati predstavljajo priložnost za podjetja in za obnovo narave. Spodbujali bodo biotsko raznovrstnost in ohranjali habitate, obenem pa ustvarjali prihodek tako za tiste, ki ki si prizadevajo za varstvo narave, kot za vlagatelje," so izpostavili pri Evropski komisiji.

Krediti za naravo bodo zato po napovedih Evropske komisije obravnavali tudi izziv degradacije narave in podnebnih sprememb, hkrati pa podpirali širše cilje EU glede konkurenčnosti in odpornosti gospodarstva. Danes predstavljena strategija si prizadeva razviti tudi jasne standarde in zanesljiv sistem certificiranja naravovarstvenih ukrepov, da bi bili krediti za naravo učinkovit in zaupanja vreden instrument, obenem pa da bi se vlagatelji izognili administrativnim bremenom v primeru pridružitve takšni shemi.

EU se je zavezala, da bo do 2026-2027 desetino svojega proračuna namenila biotski raznovrstnosti in podvojila sredstva za biotsko raznovrstnost na sedem milijard evrov. Ker je za naložbe v biotsko raznovrstnost po oceni Evropske komisije letno potrebnih približno 65 milijard evrov, bo kombiniranje javnega in zasebnega financiranja bistvenega pomena za hitrejše doseganje rezultatov in v večjem obsegu.

V ta namen komisija vabi vse zainteresirane strani - podjetja, znanstvenike, vlade in civilno družbo -, da se vključijo v oblikovanje pobude za kredite za naravo prek odprtega poziva k oddaji povratnih informacij, ki je odprt do 30. septembra.

Da bi zagotovila usklajen in vključujoč razvoj zanesljivega trga kreditov za naravo, bo komisija ustanovila tudi strokovno skupino za spodbujanje "pristopa od spodaj navzgor", ki temelji na tesnem sodelovanju deležnikov. Danes je objavljen tudi poziv za izraz interesa pridružitvi omenjeni skupini. Prijave za prvo fazo izbora je mogoče oddati najpozneje do 10. septembra.