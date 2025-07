Novi ruski napadi na Ukrajino

Ubiti so bili najmanj štirje ljudje, več kot 30 je bilo po navedbah lokalnih oblasti ranjenih

V novih ruskih napadih na Ukrajino so bili danes ubiti najmanj štirje ljudje, več kot 30 je bilo po navedbah lokalnih oblasti ranjenih. Droni so med drugim poleteli tudi na Kijev, kjer pa ni bilo žrtev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V napadih na regijo Sumi na severovzhodu države sta umrla dva človeka, eden je bil ubit v Hersonu na jugu, še eden pa v Odesi. Več kot 20 ljudi je bilo ranjenih v napadih na Harkov na vzhodu države, še najmanj pet v Dnipropetrovsku.

Z droni je Rusija znova napadla tudi Kijev, kjer so nekaj škode utrpela poslopja, žrtev pa ni bilo, je sporočil župan Vitaij Kličko. Ukrajinska vojska je pozneje poročala še o ruskih napadih na dva naborniška centra v Harkovu in Zaporožju, pri čemer so bili ranjeni štirje ljudje.

Po navedbah vojske je Moskva proti Ukrajini skupno izstrelila 101 dron in štiri rakete, zračna obramba pa je sestrelila 75 ruskih izstrelkov.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v odzivu na napade zaveznice znova pozval h pospešitvi dobave sistemov zračne obrambe. Njegov svetovalec Andrij Jermak pa je pozval k zaostritvi sankcij proti Rusiji.

Rusija je minuli četrtek z izstrelitvijo več kot 530 dronov in nekaj več kot deset raket izvedla dotlej največji napad na Ukrajino od začetka vojne februarja 2022. Med drugim sta bila v Kijevu ubita dva človeka.

O napadih Ukrajine z brezpilotniki danes poroča tudi Rusija. Ponoči so prestregli 91 dronov, od tega 20 nad Belgorodom, 14 nad Kurskom in osem nad območjem Moskve, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Kijev je medtem po lastnih navedbah izvedel napad na kemično tovarno v moskovski regiji, povezano z rusko vojsko, navaja ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.