The Stranglers se vračajo na Hrvaško

Koncert bo 8. julija v nekdanjem kamnolomu Cave Romane v Vinkuranu blizu Medulina

V torek, 8. julija bo v nekdanjem kamnolomu Cave Romane v Vinkuranu blizu Medulina nastopila legendarna britanska zasedba The Stranglers. Ena najdlje delujočih in najvplivnejših skupin, je bila ustanovljena leta 1974 in je predstavljala enega ključnih členov britanske punk in novovalovske scene v drugi polovici sedemdesetih let.

Skupina The Stranglers je nastala leta 1974 v Guildfordu v Angliji in že zgodaj opozorila nase z izjemnim ustvarjalnim zagonom. V dobrem letu dni so izdali tri albume – Rattus Norvegicus, No More Heroes in Black and White – s katerimi so zaznamovali glasbeni utrip poznih sedemdesetih.

Skupina pa ni ostala ujeta v preteklosti. V naslednjih desetletjih so The Stranglers nenehno razvijali svoj zvok in ustvarili številne uspešnice, kot so Golden Brown,, Always The Sun in Strange Little Girl. Golden Brown je še danes njihov največji hit, ki poslušalce očara z neobičajno ritmiko in hipnotično melodijo. Do danes se lahko pohvalijo s 24 singli med 40 najbolj prodajanimi v Veliki Britaniji, kar potrjuje njihovo dolgoživost in vpliv.

Tudi v kasnejšem obdobju so ohranili svežino. Leta 2021 izdani album Dark Matters je požel pohvale in dosegel visoko mesto na britanskih lestvicah. Gre za zadnji projekt s klaviaturistom Daveom Greenfieldom, ki je umrl leta 2020. Njegov značilni zvok je pomembno oblikoval zvočno podobo skupine.

Po smrti še enega ustanovnega člana, bobnarja Jeta Blacka, leta 2022, je glavno vez s preteklostjo ohranil basist in pevec Jean-Jacques Burnel – gonilna sila The Stranglers. Skupaj z aktualno zasedbo nadaljuje poslanstvo skupine, ki je vedno znala združiti surovo energijo z glasbeno kompleksnostjo.

Zaradi temačnega imidža in zanimanja za nadnaravno so si prislužili vzdevek Men in Black, kar so tudi tematsko raziskali na svojem albumu The Gospel According to the Meninblack.

Zdaj se The Stranglers vračajo na Hrvaško, kjer so prvič nastopili že leta 1978. Kot predskupina se bo predstavila zagrebška post-punk/dark rock zasedba Phantasmagoria, kultno ime hrvaške underground scene, znana po svojih temačnih in energičnih nastopih.

7KIHvuMl4Kk

cYQTL-ws6p4

aw9mEFn38to