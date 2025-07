Tašner Vatovec / »Programska linija Levice je zelo jasna. Mi smo za izstop iz Nata.«

Politične stranke se odzivajo na petkovo potezo Roberta Goloba, ki je napovedal referendum o slovenskem članstvu v Natu

Matej Tašner Vatovec, vodja poslanske skupine Levica

Po presenečenju v petek, ko je državni ubor izglasoval predlog za posvetovalni referendum na temo oboroževanja, predsednik vlade Robert Golob pa je napovedal še referendum o slovenskem članstvu v Natu, se danes vrstijo odzivi političnih strank. V Levici so že napovedali, da bodo Golobovo pobudo podprli.

V največji vladni stranki so sicer danes skopi s komentarji, njihov poslanec Miroslav Gregorič je pred začetkom julijske redne seje DZ dejal, da je za komentar še prezgodaj. Na vprašanje, ali Svoboda z napovedanim predlogom referenduma igra z zelo velikim vložkom, pa je odvrnil, da je te težko oceniti. Po njegovem mnenju je treba preračunati vložek neodvisne neuvrščene države ali vložek države, ki je v Natu, sam pa ne želi "na pamet delati zaključkov".

V koalicijski SD pa bodo o aktualnem političnem dogajanju in odnosih v koaliciji razpravljali na popoldanski seji predsedstva stranke, sledila pa bo izjava predsednika stranke Matjaža Hana. Podpredsednica SD Meira Hot pa je že pred tem v izjavi v DZ glede referenduma o članstvu Slovenije v Natu dejala, da morajo tega najprej videti.

O petkovem glasovanju, kjer je tudi SD podprla predlog Levice, pa je pojasnila, da kakršnokoli drugačno glasovanje v koaliciji ne pomeni, da si jo želijo rušiti ali iz nje izstopiti. "Gre za to, da imamo morda glede določenih vprašanje različne poglede," je dodala.

Podobno stališče imajo tudi v najmanjši vladni stranki Levici. Koalicija sicer od petkovega glasovanja o slednjem ni govorila, je dejal vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec. Pred začetkom seje DZ je ocenil, da je bilo sicer zaradi petkovega glasovanja nekaj presenečenja, a to po njegovih besedah ne vpliva na odnose v koaliciji. "Vsi smo upravičeni do lastnih mnenj, kar dokazuje tudi ta naš predlog za posvetovalni referendum. Živimo v zelo široki in demokratični koaliciji, tako s tem ne vidim težav," je komentiral.

Tudi s podporo referendumu, ki ga je napovedala Svoboda, sicer v stranki nimajo težav, bodo pa pred dokončnim izrekanjem o podpori počakali na vsebino samega predloga in referendumskega vprašanja. "Programska linija Levice pa je zelo jasna. Mi smo za izstop iz Nata," je dejal Vatovec.

Bolj ostri so medtem opozicijski odzivi na aktualno politično dogajanje.

Vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj je v izjavi ob robu seje DZ dejal, da so v petek predlog Levice podprli, "ker niso mogli več tolerirati tega, da Robert Golob laže zaveznikom v Natu, mednarodni in notranji javnosti". NSi je jasno za članstvo v Natu, saj je to za Slovenijo "najcenejša varianta za zagotavljanje celovite varnosti", ki je predpogoj za socialno državo, meni. "Ne gre za licitacijo dva, tri ali pet odstotkov, gre za to, da se mi kot zrela država, kot polnopravni člani dogovorimo, spogajamo in potem tudi izpolnjujemo zaveze, ki smo jih dali," je dejal.

Od premierja pa bi pričakovali prehodne pogovore še pred sprejetimi posameznimi odločitvami. "Tukaj smo še enkrat priča neoperativnosti in samovoljnosti Roberta Goloba," ki je po oceni Cigler Kralja privedla tudi do konflikta v koaliciji.

Vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev iz vrst Demokratov Anže Logar je dejal, da kot nekdanji zunanji minister težko sprejme igranje s temi vprašanji. Premierju je zato poslal poziv k umiritvi razmer in k sklicu vrha slovenske politike. "Mislim, da ni nikomur v interesu, da s krepkimi koraki, ki so nepremišljeni, Slovenijo postavimo v zelo neugoden, skoraj brezizhoden položaj," je dejal.