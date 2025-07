Ruskega ministra so po razrešitvi našli mrtvega

Romana Starovojta, ki je včeraj bil razrešen s položaja ministra za promet, so našli ustreljenega na obrobju Moskve

Roman Starovojt, do nedavnega ruski minister za promet

© Ruska zvezna agencija za ceste

Ruskega ministra za promet Romana Starovojta, ki ga je predsednik Vladimir Putin davi razrešil s položaja, so po navedbah ruskih medijev našli mrtvega v avtomobilu na obrobju Moskve. Po poročanju ruskega časnika Izvestija se je ustrelil, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Ruski preiskovalci so potrdili smrt Starovojta in sporočili, da preiskava poteka, kot najverjetnejši vzrok smrti pa so omenili samomor.

Nekdanji guverner ruske obmejne regije Kursk, ki je maja lani prevzel vodenje ruskega ministrstva za promet, je bil sicer ravno danes razrešen s položaja. Putin je za njegovega naslednika določil Andreja Nikitina, ki je od leta 2017 kot guverner vodil regijo Novgorod, zadnjih nekaj mesecev pa je bil tudi Starovojtov namestnik.

Ruske oblasti uradnega razloga za razrešitev Starovojta niso podale. Iz Kremlja so davi sporočili, da "ni bil odpuščen zaradi izgube zaupanja".