Zdravniške organizacije v ZDA vložile tožbo proti ministru Kennedyju

Tožniki zahtevajo, da sodišča nemudoma blokirajo njegovo politiko in obnovijo priporočila za cepljenja na podlagi stroke

Kennedyja med drugim tožijo Ameriška akademija za pediatrijo, Ameriški zdravniški kolidž, Ameriško združenje za javno zdravje in Združenje za nalezljive bolezni

© Gage Skidmore / Flickr

Šest večjih zdravniških organizacij v ZDA je v ponedeljek vložilo tožbo proti ministru za zdravje Robertu F. Kennedyju zaradi njegove politike do cepljenja otrok, poročajo ameriški mediji. Tožniki zahtevajo, da sodišča nemudoma blokirajo njegovo politiko in obnovijo priporočila za cepljenja na podlagi stroke.

Kennedyja med drugim tožijo Ameriška akademija za pediatrijo, Ameriški zdravniški kolidž, Ameriško združenje za javno zdravje in Združenje za nalezljive bolezni.

V tožbi trdijo, da minister s politiko do cepiv ogroža življenja otrok, potem ko je v začetku leta sprejel neutemeljeno in neinformirano politično odločitev o odstranitvi cepljenja proti covidu-19 iz uradnega načrta cepljenja Centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) za zdrave otroke in nosečnice.

Kennedyjeva politika otroke izpostavlja resni nevarnosti, da zbolijo za boleznimi, ki jih je mogoče preprečiti in ranljive skupine prebivalstva izpostavlja resnim boleznim z dolgoročnimi posledicami, trdi tožba, poroča CNN.

Tožba navaja dolgo zgodovino Kennedyjevih izjav in člankov, ki so širili napačne trditve o varnosti cepljenja. Navaja tudi, da je Kennedy v kongresu sam priznal, da ljudje od njega ne bi smeli sprejemati zdravstvenih nasvetov.

Tožba zdravniških organizacij zoper Kennedyjevo politiko cepljenja prihaja v času, ko so okužbe z ošpicami v ZDA dosegle najvišjo raven v zadnjih 30 letih. Časopis Washington Post je na podlagi podatkov univerze Johns Hopkins poročal, da je bilo letos v ZDA doslej potrjenih vsaj 1277 primerov ošpic.