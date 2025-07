Posebna poročevalka ZN za Palestino na obisku v Sloveniji

Obisk italijanske pravnice Francesce Albanese sledi nedavni objavi poročila, naslovljenega Od ekonomije okupacije do ekonomije genocida, v katerem je razkrila vlogo tujih podjetij v izraelskih kršitvah pravic Palestincev

Shod za Palestino v Ljubljani

© Gašper Lešnik

Posebna poročevalka ZN za stanje človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih Francesca Albanese se bo danes in v sredo mudila v Sloveniji. Obisk italijanske pravnice sledi nedavni objavi poročila, naslovljenega Od ekonomije okupacije do ekonomije genocida, v katerem je razkrila vlogo tujih podjetij v izraelskih kršitvah pravic Palestincev.

Albanese bo imela danes ob 17. uri predavanje na mariborski pravni fakulteti, zvečer pa bo potekalo še srečanje z njo v Lutkovnem gledališču Maribor. V sredo bo predavala na ljubljanski pravni fakulteti, nato pa imela javno debato v Slovenski filharmoniji. Sprejela jo bo tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Njen obisk poteka manj kot teden dni po tem, ko je minuli četrtek v ZN predstavila svoje zadnje poročilo, ki se osredotoča na odgovornost javnih in zasebnih akterjev (podjetij, univerz ...) pri izraelskih kršitvah človekovih pravic in nezakoniti okupaciji palestinskega ozemlja. Izpostavlja podjetja ki služijo na račun izraelskega gospodarstva, temelječega na "nezakoniti okupaciji, apartheidu in zdaj genocidu".

Kot posebna poročevalka ZN je Albanese zadolžena za poročanje o stanju spoštovanja človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih, kar vključuje tako Gazo kot Zahodni breg z vzhodnim Jeruzalemom.

Od začetka izraelske ofenzive v Gazi oktobra 2023 velja za načelno in odkrito zagovornico mednarodnega prava, zaradi česar si je prislužila občudovanje med podporniki pravic Palestincev in nakopala jezo Izraela, ki ji skupaj z zavezniki iz ZDA očitajo antisemitizem.

Izraelske oblasti se namreč pričakovano ne strinjajo z njeno oceno, da v Gazi izvajajo genocid nad Palestinci, prav tako oporekajo njenim ostalim ugotovitvam o kršitvah človekovih pravic drugod v Palestini. Zahodni breg je Albanese denimo še pred aktualno zaostritvijo razmer opredelila kot zapor.

Mesto posebne poročevalke zaseda od maja 2022. Izrael ji je zaradi njenega dela prepovedal vstop v državo.

V zadnjem odmevnem nastopu se je Albanese osredotočila na vlogo zasebnega sektorja v izraelskih kršitvah človekovih pravic na zasedenih ozemljih. Pri tem je navedla 48 podjetij, ki po njeni oceni igrajo vlogo v izraelskih vojnih zločinih.

Poročilo med drugim omenja orožarsko podjetje Lockheed Martin, tehnološke velikane Alphabet, IBM, Microsoft in Amazon, proizvajalce vozil Caterpillar, HD Hyundai in Volvo ter banki BNP Paribas in Barclays.

Albanese je podjetja - tako kot pred tem države - pozvala, naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da bi zaustavili grozodejstva v Palestini. Vlogo pri tem imajo po njenih besedah tudi potrošniki.