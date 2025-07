Publika je z nalepkami prek kamere telefonov odložila ekrane

V Ljubljano se vrača beograjska zasedba Koikoi

V sredo, 9. julija, ob 20.00 bo na letnem vrtu Gala hale na Metelkovi nastopila beograjska zasedba Koikoi, ena najizvirnejših in najbolj prepoznavnih skupin novega balkanskega alternativnega vala. V vlogi predskupine se bo predstavila beograjska skupina Turbo Trans Turisti, ki svoj glasbeni izraz črpa iz free jazza.

Pred kratkim so izdali novi singel Ponovo stran, s katerim napovedujejo jesenski izid drugega studijskega albuma. Gre za prvo izdajo pod okriljem njihove nove neodvisne založbe KoiKolektiv Records. Na tokratnem koncertu bomo lahko slišali tudi nov material, ki še ni bil izdan.

Občinstvo pozivajo, da odloži telefone in se popolnoma prepusti glasbi, saj si želijo, da koncert poteka v sproščenem duhu, kot so ga doživeli v Karmakomi v Beogradu, kjer je publika z nalepkami prek kamere telefonov odložila ekrane in se popolnoma prepustila glasbi.

