Preiskava konflikta interesov pri zakonu o psihoterapiji

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je po proučitvi očitkov glede sumov nepravilnosti v povezavi s sodelovanjem uradnice ministrstva za zdravje Mojce Zvezdane Dernovšek pri pripravi zakona o psihoterapevtski dejavnosti prejeti prijavi in informacije odstopila v reševanje inšpektoratu za javni sektor in policiji, so sporočili s KPK.

Kot so navedli, se bodo sami opredelili do sistemske ureditve priprave besedil zakonov in uveljavljanja zasebnih interesov uradnih oseb pri tem. Ob tem so poudarili, da je treba pri pripravi zakonodaje zasledovati izključno javni interes in dejanske potrebe, predlogi pa morajo temeljiti na konkretnih analizah in podatkih.

KPK je v začetku julija prejela dve prijavi in odstop ministrstva za zdravje v zvezi z očitki o nasprotju interesov Mojce Zvezdane Dernovšek, ki je sodelovala pri pripravi omenjenega zakona, pri čemer je bila konec junija imenovana za dekanjo zasebne fakultete za psihoterapijo, ki jo ustanavlja Nova univerza.

Kot so pojasnili na komisiji, se za vprašanja nasprotja interesov trenutno za uradnike in uradnike na položaju uporabljajo določbe zakona o javnih uslužbencih, in ne zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, za katerega je pristojna KPK. Ker gre v konkretnem primeru za uradnico, je komisija danes primer odstopila v pristojno reševanje inšpektoratu za javni sektor oziroma inšpekciji za sistem javnih uslužbencev in plačni sistem.

Ker je komisija zaznala tudi sume glede domnevne zlorabe položaja oziroma notranjih informacij za namene omogočanja pridobitve (ne)premoženjske koristi, je prijavo v tem delu v reševanje odstopila tudi policiji, so dodali.

Komisija je sicer v sklopu obravnave posameznih zadev že večkrat zaznala problematiko domnevnega uveljavljanja zasebnih interesov pri pripravi sprememb zakonodaje. Sumi, da ima uradna oseba osebno korist od zakona, pri pripravi katerega je sama sodelovala, po njihovem namreč mečejo slabo luč na celoten postopek priprave zakona, in ne krepijo zaupanja javnosti v delovanje javnega sektorja, pač pa ravno nasprotno.

Na KPK so poudarili, da je pri pripravi novih zakonov ali sprememb obstoječe zakonodaje treba zasledovati izključno javni interes in dejanske potrebe po ureditvi določenega področja, predlogi pa morajo temeljiti na analizah in podatkih, na podlagi katerih je mogoče tudi utemeljevati smotrnost posameznih predlaganih rešitev.

Protikorupcijska komisija se bo zato do sistemske ureditve priprave besedil zakonov opredelila v nadaljevanju postopka in po potrebi sprejela tudi ustrezna priporočila ali druge ukrepe.

Vladna koalicija se je sicer po tistem, ko je zadeva prišla v javnost, odločila, da bodo obravnavo predloga zakona o psihoterapevtski dejavnosti premaknili na jesen. "Glede na okoliščine smo se odločili, da predlog zakona ter varovalke, ki jih vsebuje, temeljito preverimo še enkrat. Če bo treba, ga bomo tudi nadgradili," so sporočili iz koalicije.