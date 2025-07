Nataša Pirc Musar / »Nedvoumno je, kdo je bil v tem obdobju na pravi strani zgodovine.«

Pirc Musar ob sprejetju resolucije o povojnih pobojih svari pred političnim preigravanjem na ravni EU

© Matjaž Klemenc / Urad predsednice republike

Pričakujem, da bodo predstavniki določenih strank več energije kot v politično preigravanje na ravni EU vložili v prizadevanje za zagotovitev pogojev za dostojni pokop žrtev, je v odzivu na resolucijo o povojnih pobojih v Sloveniji, ki jo je danes sprejel Evropski parlament, sporočila predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Ljubljana. Predsednica republike Nataša Pirc Musar. Foto: Bor Slana/STA Arhiv STA

"Svoje aktivnosti za zagotovitev trajne rešitve za dostojni pokop žrtev povojnih pobojev bom nadaljevala," je ob tem na družbenem omrežju X zagotovila predsednica.

Pred tem je v objavi poudarila, da je kakršnokoli zmanjševanje pomena narodnoosvobodilnega boja, enako tudi poskusi zgodovinskega revizionizma, nedopustno, kar sama ostro obsoja.

"Nedvoumno je, kdo je bil v tem obdobju na pravi strani zgodovine. Če se kdo ni strinjal s politiko medvojnega vodenja, je to legitimno. Za to, da zaradi tega stopiš na stran okupatorja, pa ni opravičila in tega zgodovinskega dejstva ne more spremeniti nihče."



Nataša Pirc Musar

Predsednica republike

Sama je po lastnih besedah večkrat javno izpostavila, da so bili povojni poboji zločin, javnost in politiko pa je pozvala k dostojnemu pokopu žrtev.

"Na to temo sem organizirala tudi dva posveta, ki so se ga udeležili predstavniki parlamentarnih političnih strank, zgodovinske stroke, svojci žrtev, minister za obrambo in drugi predstavniki Mors, predstavnika komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč in nevladne organizacije," je pojasnila.

Evropski parlament je danes s 357 glasovi za, 266 proti in 16 vzdržanimi potrdil resolucijo o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji, katere pobudnica je bila slovenska evroposlanka Romana Tomc (EPP/SDS).

Slovenski evropski poslanci iz vrst EPP so izrazili zadovoljstvo nad sprejetjem, medtem ko so ga njihovi kolegi iz levosredinskih skupin S&D, Renew in Zeleni odločno obsodili.