Trump napovedal 50-odstotne carine na uvoz bakra v ZDA

Načrtuje tudi veliko višje carine na uvoz farmacevtskih izdelkov

Ameriški predsednik Donald Trump je na torkovi odprti seji svojega kabineta napovedal, da bo uvedel 50-odstotne carine na uvoz bakra v ZDA, načrtuje pa še veliko višje carine na uvoz farmacevtskih izdelkov.

Uvoz bakra naj bi bil kmalu ocarinjen s 50 odstotki, za farmacevtske izdelke pa je Trump dejal, da bo podjetjem omogočil približno leto ali leto in pol časa, da preselijo proizvodnjo v ZDA, sicer jih bodo doletele visoke carine vse do 200 odstotkov.

Trump je aprila uvedel 10-odstotne carine na ves uvoz v ZDA, določenim državam zagrozil z višjimi, vendar si hitro premislil in tudi za te države uvedel 10-odstotne carine.

Postavil je rok 90 dni za sklenitev 90 trgovinskih sporazumov, kar se ni zgodilo. Sklenil je namreč le sporazuma z Veliko Britanijo in Vietnamom, s Kitajsko pa dosegel začasno premirje v trgovinski vojni.

90-dnevni rok se izteče v sredo, Trump pa ga je sedaj podaljšal do 1. avgusta.

"Nobene spremembe tega datuma ni bilo in ne bo. Z drugimi besedami vsa plačila bodo zapadla 1. avgusta. Nobenih podaljševanj ne bo."



Donald Trump,

ameriški predsednik

Ker se na Wall Streetu že norčujejo iz njega, da si vedno znova premisli pri postavljanju rokov za takšne in drugačne ukrepe, je Trump danes najprej na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil, da tokrat misli zares in roka za sklenitev sporazumov do 1. avgusta ne bo več podaljševal.

"Nobene spremembe tega datuma ni bilo in ne bo. Z drugimi besedami vsa plačila bodo zapadla 1. avgusta. Nobenih podaljševanj ne bo," je zapisal in se zahvalil za pozornost.

Še na ponedeljkovi večerji z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem je Trump na novinarsko vprašanje, ali je 1. avgust dokončen, odgovoril, da bi on dejal, da je, ampak ne 100-odstotno.

"Če bodo poklicali in rekli, da bi radi kaj naredili drugače, bomo mi za to odprti," je dejal Trump, ki je v ponedeljek razposlal več kot deset pisem državam z obvestilom, da jih 1. avgusta čakajo višje carine.

Trump vztraja pri trditvi, da višje carine izvozniki plačajo neposredno v ameriški proračun, ekonomisti in podjetniki pa vedo, da carine plačajo uvozniki in na koncu potrošniki.

Inflacija je v ZDA trenutno še pod nadzorom, saj so podjetja v začetku leta pospešila uvoz, da jim ne bi bilo potrebno nemudoma višati cen, vendar analitiki opozarjajo, da bo inflacijski račun tako ali drugače kmalu izstavljen.

