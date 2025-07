Rusija izvedla najobsežnejši napad na Ukrajino

Po navedbah ukrajinskih zračnih sil je ruska vojska ponoči izvedla napad s 728 brezpilotnimi letalniki in 13 raketami. Zračna obramba je prestregla 711 dronov in sedem raket.

Rusija je izvedla najobsežnejši napad z droni in raketami na Ukrajino od začetka invazije februarja 2022, so danes sporočile ukrajinske sile in dodale, da je bil napad usmerjen zlasti na zahod države, navaja francoska tiskovna agencija AFP. O morebitnih smrtnih žrtvah ali obsežni škodi za zdaj ne poročajo. Tarča napadov z droni je bila tudi Rusija.

Po navedbah ukrajinskih zračnih sil je ruska vojska ponoči izvedla napad s 728 brezpilotnimi letalniki in 13 raketami. Zračna obramba je prestregla 711 dronov in sedem raket. Napad je bil usmerjen predvsem na zahod države.

Številni droni so bili po poročanju lokalnih medijev med drugim usmerjeni proti mestom Luck, Hmeljnicki in Ternopil. Proti regiji Žitomir je bila izstreljena vsaj ena raketa kinžal. Iz več krajev, pa tudi prestolnice Kijev, so poročali o eksplozijah, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Tarča napadov ponoči je bila tudi Rusija. V napadu z dronom so bile v mestu Kursk ubite tri osebe, še sedem je bilo ranjenih, je sporočil vršilec dolžnosti guvernerja regije Alexander Hinštein. Ob tem je ukrajinske sile obtožil "nečloveškega napada", češ da je "sovražnik namerno udaril po kraju, kjer so se nahajali civilisti", poroča AFP.