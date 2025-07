Poletna gneča / DARS se pripravlja na vrhunec sezone zastojev

Na Darsu pred pričakovanimi vrhunci zastojev voznike pozivajo k pripravljenosti

© Denis Sarkić

Na Darsu pred pričakovanimi vrhunci zastojev na cestah voznike pozivajo, naj se nanje dobro pripravijo. Najbolj obremenjeni dnevi bodo po napovedih 31. julij ter 1. in 15. avgust. Po besedah predsednika Darsove uprave Andreja Ribiča bo na terenu več njihovih dežurnih služb, razdeljevali bodo vodo, a se morajo vozniki tudi sami primerno oskrbeti.

Po Ribičevih pojasnilih bo 31. julij obremenjen zaradi začetka šolskih počitnic na Bavarskem. Ta dan pričakujejo povečan promet s severa, iz smeri Avstrije proti Obali, je pojasnil v današnji izjavi za javnost.

Prvi dan avgusta Italijani začenjajo ferragosto, zato na Darsu gnečo pričakujejo predvsem iz Italije proti morju, 15. avgusta pa ob verskem prazniku Marijinega vnebovzetja, ko se večina turistov vrača domov, pričakujejo obremenitev vseh prometnih koridorjev.

"Mi bomo tako kot doslej v teh dneh precej bolj pazljivi, več bo dežurnih služb, pripravljeno bomo imeli vodo ... skratka poskušali bomo čim bolj olajšati gnečo," je zagotovil Ribič. Je pa voznike pozval, naj se tudi sami opremijo z vodo, da ne čakajo zgolj na njihovo pomoč, ampak tudi sami poskrbijo za to, da bodo njihovi sopotniki v vozilih primerno oskrbljeni v primeru večjih zastojev.

Ribič se je dotaknil tudi prenov na slovenskem avtocestnem omrežju in ponovil, da so termini skrbno izbrani. Kot je pojasnil, dela potekajo poleti, ker so ceste precej manj obremenjene, saj je skoraj vedno tretjina Slovencev na dopustu. V dogovorih z izvajalci bodo poskušali roke skrajšati.

Kot najbolj nevralgično točko je izpostavil odsek med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, kjer bodo poskušali čim prej odpreti po dva vozna pasova v obe smeri vožnje.

Na štajerski avtocesti bo sicer od petka od 21. ure do sobote do 5. ure in nato v nedeljo od 4. do 15. ure zaprt tudi odsek med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Promet bo preusmerjen na regionalno cesto, zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, je danes opozoril prometno-informacijski center. V noči na soboto pa bo med Trojanami in Vranskim proti Mariboru polurna popolna zapora ob polnoči.

Ribič se je v današnji izjavi za javnost odzval tudi na odločitev upravnega sodišča, ki je odpravilo gradbeno dovoljenje za prvi odsek južnega dela tretje razvojne osi. Gre za načrtovano hitro cesto od novomeškega vzhodnega avtocestnega priključka do priključka za tovarno Revoz pri Osredku, ki ji nekateri prebivalci nasprotujejo. Približno petkilometrski odsek je ocenjen na 108 milijonov evrov, je spomnil Ribič.

"Poudarjam, da Dars tukaj ni tožena stranka. Dars je svojo dokumentacijo za gradbeno dovoljenje skrbno pripravil skozi vse postopke in mislim, da ta ne bo problematična," je dejal. Odločno je zavrnil izjave Občine Novo mesto, da Dars ni opravil svojega dela.

Sodba se nanaša na neustavnost uredbe o hrupu in ta uredba se nanaša na vsa gradbena dela in vse investicije, tako na pridobivanje gradbenih dovoljenj kot tudi umeščanje v prostor. "Vsi bomo imeli veliko problemov. Mi proučujemo možnost vložitve revizije na vrhovno sodišče, da ugotovi, ali je bila ugotovitev upravnega sodišča pravilna ali ne," je še dejal Ribič.