»Če se je v 90. letih Evropa pretvarjala, da ji je mar, zdaj niti pretvarjanja ni več«

IZJAVA DNEVA

"Ta odgovornost je zagotovo velika; moramo govoriti tudi o politični odgovornosti ljudi, kot so Mitterrand in drugi, ki niso želeli ustaviti vojne, ki je tudi niso razumeli. Že ljudje zgodnjega dvajsetega stoletja ali celo 19. stoletja so že takrat delovali na podlagi etničnih delitev. Vse to, kar smo hoteli v Sarajevu, je bilo priznavanje državljanskih načel, možnosti, da si lahko kdor koli ... možnosti mešanja različnih kultur, religij in vplivov ... da se vse to prizna kot nova identiteta. To se res zdi naivno v primerjavi z realnostjo. In to je velik greh Evrope, ki pa ga je pometla pod preprogo. Res je po objavi poročila o Srebrenici padla nizozemska vlada, a to je bila le simbolična gesta."

"Zdi se, da imamo zdaj, ob dogajanju v Gazi, veliko jasnejšo sliko o Evropi. Če se je v 90. letih pretvarjala, da ji je mar, zdaj niti pretvarjanja ni več, pač pa to pasivno spremlja ali pa celo dejavno sodeluje v nečem, česar krivci niti ne skrivajo več – celo Ratko Mladić je skušal prikriti genocid, danes se to niti ne skriva več. Trump in Netanjahu odprto govorita o tem, kako preostale Palestince zapreti v veliko koncentracijsko taborišče in kako jih izseliti iz Gaze. Pred kamerami vsega sveta torej govorita o tem, kako narediti to, za kar smo mislili, da se nikoli več ne bo ponovilo."

"Razmere so zares tragične, še posebej seveda žrtve, kažejo pa tudi na moralni propad evropskih držav, Evropske unije in še posebej vodilnih evropskih držav, ki ne le, da tega niso preprečile, ampak pri tem celo sodelujejo."

(Bosansko-hrvaški pisatelj in politolog Igor Štiks, o tem, da je bil v vojni v Bosni in Hercegovini potreben genocid, da se je začela resna razprava o miru; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)