Organizacija združenih narodov opozorila na kritično pomanjkanje goriva v Gazi

Gorivo poganja bolnišnice, vodne sisteme, sanitarna omrežja, reševalna vozila in vse vidike humanitarnih operacij

Sedem agencij Združenih narodov je danes opozorilo, da je pomanjkanje goriva v Gazi doseglo kritično raven. Pozvali so k njegovi redni in zadostni dobavi, ker da v nasprotnem primeru ne bo mogoče nadaljevati humanitarnih naporov. Iz Gaze sicer tudi danes poročajo o več deset ubitih v izraelskih napadih.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), Svetovni program za hrano (WFP), urad ZN za usklajevanje humanitarnih zadev (OCHA) in štiri druge agencije ZN so danes v skupni izjavi poudarile, da je gorivo hrbtenica preživetja v Gazi.

"Poganja bolnišnice, vodne sisteme, sanitarna omrežja, reševalna vozila in vse vidike humanitarnih operacij," piše v izjavi, v kateri so agencije opozorile tudi na pomen goriva za vozila, ki prevažajo osnovne dobrine, in za pekarne, ki prizadetemu prebivalstvu zagotavljajo svež kruh.

Oblegana palestinska enklava se že od začetka vojne po smrtonosnem napadu Hamasa v Izraelu 7. oktobra 2023 spopada s hudim pomanjkanjem goriva.

"Po skoraj dveh letih vojne se prebivalci Gaze soočajo z izjemno stisko, vključno z razširjeno prehransko negotovostjo. Ko goriva zmanjka, to prebivalstvu, ki je že na robu lakote, naloži neznosno novo breme," še piše v izjavi.

Agencije so opozorile tudi, da bodo zaradi pomanjkanja goriva verjetno morale povsem ustaviti svoje delovanje, kar da bo neposredno vplivalo na vse ključne storitve v Gazi, od zdravstvenih storitev do čiste vode in dostave pomoči. "Gorivu mora biti dovoljeno vstopiti v Gazo v zadostnih in rednih količinah, da se lahko nadaljujejo operacije za reševanje življenj," so sporočile.

Opozorilo prihaja nekaj dni po tem, ko so ZN prvič po 130 dneh pripeljali gorivo v Gazo. Čeprav gre za pozitiven premik, so agencije ZN danes opozorile, da je 75.000 litrov goriva, kolikor so ga lahko dostavile, le majhen delež tistega, kar je potrebno za vzdrževanje vsakdanjega življenja in delovanja ključne pomoči.

Po poročanju katarske televizije Al Jazeera, ki se sklicuje na zdravniške vire, je bilo od zore v izraelskih napadih na območje Gaze ubitih 79 Palestincev, med njimi 30 ljudi, ki so iskali humanitarno pomoč. Po navedbah urada ZN za človekove pravice (OHCHR) je bilo v zadnjih šestih tednih na točkah pomoči v Gazi ubitih okoli 800 ljudi.