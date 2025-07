Von der Leyen: EU pripravljena nadaljevati trgovinske pogovore z ZDA

Rok, ki ga je postavil Trump, je 1. avgust

Von der Leyen in Trump na Svetovnem ekonomskem forumu

© Official White House Photo / Shealah Craighead / Flickr

EU je pripravljena nadaljevati trgovinske pogovore z ZDA, je po napovedi 30-odstotnih carin za uvoz blaga iz EU v ZDA sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V odzivu na pismo ameriškega predsednika Donalda Trumpa je zapisala še, da bo EU sprejela vse potrebne ukrepe za zaščito svojih interesov.

"Uvedba 30-odstotnih carin za izvoz iz EU bo prekinila pomembne transatlantske dobavne verige, kar bo škodovalo podjetjem, potrošnikom in bolnikom na obeh straneh Atlantika," je v odzivu na Trumpovo napoved 30-odstotnih carin za uvoz večine blaga iz EU v ZDA, ki naj bi začele veljati 1. avgusta, zapisala von der Leyen.

Poudarila je, da je malo gospodarstev na svetu tako odprtih in zavezanih poštenim trgovinskim praksam, kot je gospodarstvo EU, in dodala, da je unija ves čas prednost dajala rešitvi trgovinskega spora z ZDA v okviru pogajanj.

"Še naprej smo pripravljeni delati, da bi do 1. avgusta dosegli sporazum. Obenem bomo storili vse potrebno za zaščito interesov EU, vključno s sprejetjem sorazmernih protiukrepov," je sporočila predsednica komisije.

Obenem bo EU po njenih besedah nadaljevala poglabljanje partnerstev z državami po svetu, ki bodo v skladu z načeli na pravilih temelječe mednarodne trgovine.

Da bo unija nadaljevala vzpostavljanje močnih gospodarskih partnerstev po svetu, je v odzivu na Trumpovo napoved zapisal tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa.

Izrazil je podporo predsednici komisije v prizadevanjih za sklenitev pravičnega sporazuma z ZDA. "EU ostaja odločna, enotna in pripravljena zaščititi svoje interese," je zapisal na družbenem omrežju X.

Tudi francoski predsednik Emmanuel Macron je izrazil podporo komisiji pri pogajanjih. "Bolj kot kdajkoli je na Evropski komisiji, da v luči evropske enotnosti izkaže odločenost unije, da odločno brani evropske interese," je zapisal na omrežju X. To po njegovih besedah pomeni zlasti pripravi verodostojnih protiukrepov, če do 1. avgusta ne bo dosežen dogovor.

Nemška ministrica za gospodarstvo Katherina Reiche je medtem Bruselj pozvala, naj se z ZDA pogaja pragmatično, pri iskanju rešitve pa osredotoča na osrednje točke spora.

Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je medtem na omrežju X objavil, da gre pri vsem skupaj za še en dokaz nesposobnosti Evropske komisije in von der Leyen. "Ni jim uspelo zagotoviti ugodnega carinskega dogovora z ZDA in znova ceno plačujejo Evropejci," je zapisal in dodal, da bi carine na ameriške izdelke morali znižati, ko je Trump prevzel položaj.

Trump je danes na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil pismo von der Leyen, v katerem je napovedal, da bodo za uvoz evropskih izdelkov v ZDA 1. avgusta začele veljati 30-odstotne carine. Kot razlog je navedel neuravnoteženo trgovinsko menjavo z EU, v primeru povračilnih ukrepov pa napovedal še višje carine.

Pismo je objavil sredi trgovinskih pogajanj z Brusljem, v katerih si je Evropska komisija prizadevala za okvirni dogovor, ki bi tlakoval pot do celovitega trgovinskega sporazuma med EU in ZDA.

Strani sta se pogajali, potem ko je Trump v začetku aprila naznanil 20-odstotne carine na uvoz večine blaga iz EU, a jih je kmalu zatem zamrznil za 90 dni. To obdobje se je izteklo v sredo, vendar ga je ameriški predsednik podaljšal do 1. avgusta.

EU je sredi aprila v odziv na zamrznitev višjih ameriških carin za uvoz iz EU za tri mesece preložila začetek izvajanja carinskih protiukrepov, ki jih je sprejela kot odgovor na dodatne carine na uvoz jekla in aluminija.

Trimesečno obdobje se izteče v ponedeljek, ko bodo o trgovinskih pogajanjih z ZDA na zasedanju v Bruslju razpravljali tudi pristojni ministri držav članic unije. Zasedanja ministrov za trgovino se bo iz Slovenije udeležil državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Dejan Židan.