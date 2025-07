EU bo do avgusta podaljšala zamrznitev carinskih protiukrepov za ZDA

Zamrznitev se izteče v noči s ponedeljka na torek, a jo bo komisija zdaj očitno podaljšala

© Official White House Photo / Shealah Craighead / Flickr

EU bo zamrznitev carinskih protiukrepov, ki jih je aprila sprejela kot odgovor na ameriške carine za uvoz jekla in aluminija, podaljšala do začetka avgusta, je danes napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. ZDA so sicer pred tem zagrozile z uvedbo 30-odstotnih carin na uvoz blaga iz EU s 1. avgustom.

EU je sredi aprila v odziv na zamrznitev višjih ameriških carin za uvoz iz EU za tri mesece preložila začetek izvajanja carinskih protiukrepov, ki jih je sprejela kot odgovor na dodatne carine na uvoz jekla in aluminija. Prizadeli bi uvoz ameriškega blaga v vrednosti okoli 21 milijard evrov.

Zamrznitev se izteče v noči s ponedeljka na torek, a jo bo komisija zdaj očitno podaljšala.

Bruselj je obenem opravil tudi posvetovanje o seznamu dodatnih izdelkov, na uvoz katerih bi lahko uvedli carine. Prvotni seznam je vključeval izdelke, katerih uvoz iz ZDA v EU je vreden 95 milijard evrov. Gre za odgovor na dodatne ameriške carine na uvoz avtomobilov in 10-odstotne dodatne carine na uvoz večine preostalega blaga.

Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto objavil vsebino pisma, ki ga je poslal von der Leyen, v katerem je napovedal, da bodo za uvoz evropskih izdelkov v ZDA 1. avgusta začele veljati 30-odstotne carine. Kot razlog je navedel neuravnoteženo trgovinsko menjavo z EU.

V primeru povračilnih ukrepov je napovedal še višje carine, nakazal pa je tudi možnost spremembe ukrepov.

Pismo je objavil sredi trgovinskih pogajanj z Brusljem, ki so se začela, potem ko je Trump aprila naznanil 20-odstotne carine za uvoz večine blaga iz EU, a jih je kmalu zatem zamrznil za 90 dni. To obdobje se je izteklo v sredo, vendar ga je ameriški predsednik podaljšal do 1. avgusta.