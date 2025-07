Zaradi zaprtja Petrolovega servisa protestirali tudi v Solčavi

Petrol je štiri bencinske servise zaprl 23. junija v odzivu na novo uredbo, s katero je vlada podaljšala regulacijo cen naftnih derivatov

© Borut Kranjc

Zaradi zaprtja Petrolovega servisa so dopoldne protestirali krajani Solčave. Pred zaprtim bencinskim servisom je približno 150 ljudi opozorilo, da se spora med vlado in Petrolom ne sme reševati na plečih nekaj manj kot 500 prebivalcev Solčave, poročanje Radia in Televizije Slovenija povzema portal MMC RTVS.

Potem ko so prebivalci Kostela in Črnega Vrha nad Idrijo zaradi zaprtja Petrolovih servisov v obeh krajih že protestirali, so protestni shod danes pripravili še krajani Solčave. Poteza Petrola je za lokalno skupnost nesprejemljiva, poudarjajo.

Nedopustno se jim zdi, da se spor rešuje na plečih prebivalcev Solčave, ki je tudi priljubljen turističen kraj. Domačini se bojijo, da bo zaprtje črpalke vplivalo tudi na turistični obisk, poročanje radijskega dopisnika navaja MMC RTVS.

V Solčavi se je zaradi nastalih razmer 4. julija na izredni seji sestal občinski svet. Svetniki so med drugim sklenili, da bodo pripravili protestni shod krajanov. Poleg tega so napovedali, da bodo "v znak nezadovoljstva, razočaranja in žalosti" čez Petrolov znak namestili žalni trak, ter da bodo zbrali podpise za takojšnje odprtje prodajalne.

Zbiranje podpisov so začeli na današnjem protestu. Županja Solčave Katarina Prelesnik je zbranim dejala, da glede ponovnega odprtja črpalke v kraju niso preveč optimistični, saj njihov trud za zdaj ni naletel na plodna tla.

"Današnji protest je najprej poziv Petrolu k takojšnjemu odprtju zaprtih bencinskih črpalk. Je pa tudi poziv vsem odločevalcem, da uskladijo svoja mnenja in pravila," je županja dejala za Televizijo Slovenija. Kot je dodala, so na shod povabili tudi predstavnike Petrola, a so se ti opravičili. Neuradno naj bi se na občini sešli v sredo.

Petrol je štiri bencinske servise, poleg solčavskega še v Petrini v Občini Kostel, v Črnem Vrhu nad Idrijo in Podkorenu, zaprl 23. junija v odzivu na novo uredbo, s katero je vlada podaljšala regulacijo cen naftnih derivatov in jo dodatno razširila še na avtoceste.

Premier Robert Golob je v petek v Odmevi TV Slovenija povedal, da je minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer Petrolu ponudil odkup zaprtih, da bi jih nato odstopili drugemu ponudniku, ki bi jih razvijal. Namesto da bi Petrol odgovoril, pa so po Golobovih besedah sledile nove grožnje.

"A vsakršno izsiljevanje na plečih ljudi - medtem ko Petrol posluje z rekordnimi dobički, ki očitno nekaterim lastnikom, ki pritiskajo na upravo, niso dovolj - je treba zatreti v kali. Ko bo nekdo, ki ima monopolni položaj, dosegel svoje z izsiljevanjem, bo družba razpadla, ker na področju zaščite šibkejših ne bo več nobenih ovir," je dejal premier.