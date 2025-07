V izraelski ofenzivi v Gazi doslej ubitih več kot 58.000 Palestincev

Le danes je bilo ubitih približno 50 ljudi

V Gazi je bilo od začetka izraelskih napadov oktobra 2023 ubitih več kot 58.000 Palestincev, so danes sporočile zdravstvene oblasti v palestinski enklavi. Kot še povzema nemška tiskovna agencija dpa, je bilo samo danes v izraelskih napadih v Gazi ubitih približno 50 ljudi.

Podatki ministrstva za zdravje v Gazi, ki ga nadzoruje islamistična skupina Hamas, ne razlikujejo med žrtvami med civilisti in borci in jih ni mogoče neodvisno preveriti, vendar mednarodne organizacije, kot so Združeni narodi, menijo, da so v veliki meri verodostojni, dodaja dpa.

V bombardiranju družinske hiše v Nusejratu v osrednji Gazi je bilo danes ubitih deset ljudi, je poročala palestinska tiskovna agencija Wafa. Iz bolnišnice al-Avda na severu Gaze so sporočili, da je bilo v jutranjem izraelskem zračnem napadu na vodovodno postajo v Nusejratu ubitih osem ljudi, od tega šest mladoletnikov.

Izraelska vojska je sporočila, da je v soboto izvedla več kot 150 zračnih napadov na tarče v Gazi, med katerimi so bili po njenih navedbah člani terorističnih organizacij in skladišča orožja.