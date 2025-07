Trump potrdil prodajo orožja za Ukrajino in zagrozil Rusiji s carinami

Nadaljuje svojo zunanjo politiko, ki temelji prav na grožnjah s carinami

© Gage Skidmore / Flickr

Ameriški predsednik Donald Trump je danes na srečanju z generalnim sekretarjem zveze Nato Markom Ruttejem v Beli hiši naznanil, da bodo evropske zavezniške države od ZDA za Ukrajino kupovale sisteme zračne obrambe in drugo orožje. Rusiji je dal še 50 dni časa za premirje, sicer je napovedal povišanje carin na 100 odstotkov.

"Danes smo se dogovorili, da jim bomo poslali orožje, oni pa bodo plačali zanj," je dejal Trump, pri čemer je imel v mislih, da bodo evropske zaveznice v Natu plačale za ameriško orožje, ki ga bodo potem poslali v Ukrajino. Posle naj bi usklajevala zveza Nato.

"Več milijard dolarjev orožja bo izdelala ameriška obrambna industrija, evropske države pa bodo to financirale," je dejal Trump, ki ni šel v podrobnosti, vendar je omenil tudi protiraketne sisteme patriot.

Trump je večkrat ponovil, da to ni njegova vojna, in krivdo zanjo ponovno prevalil na ameriškega predsednika Joeja Bidna.

Vendar pa je tudi dejal, da ga je ruski predsednik Vladimir Putin razočaral. Zaradi tega mu je dal 50 dni časa, da sklene premirje z Ukrajino. V nasprotnem primeru bodo ZDA uvedle višje carine na ruski izvoz v ZDA. Te naj bi za Rusijo in njene trgovinske partnerice znašale 100 odstotkov.

Rutte, ki je skozi pogovor večkrat pohvalil Trumpovo vodstvo, je dodal, da se bosta o prodaji orožja za Ukrajino danes v Washingtonu pogovarjala tudi nemški obrambni minister Boris Pistorius in ameriški obrambni minister Pete Hegseth, ki je pred kratkim domnevno brez Trumpove odobritve ustavil pošiljke določenega orožja Ukrajini.

Trump je na vprašanje o tem odgovoril, da je vedel za Hegsethov ukrep, ker da so pač morali preveriti, koliko orožja še imajo, in to so sedaj storili. Po njegovih besedah so ZDA doslej preveč plačale za vojno v Ukrajini in tega ne morejo več početi.