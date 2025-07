WHO / »Evropa zaostaja pri cepljenju otrok«

Ob tem opozarjajo na večje število primerov bolezni, kot so ošpice in oslovski kašelj, ki bi jih bilo s cepljenjem mogoče preprečiti

Ošpice

© Dave Haygarth / Flickr

Precepljenost otrok v Evropi in Srednji Aziji je lani ostala pod ravnjo iz časa pred pandemijo covida-19, je v danes objavljenem poročilu ugotovila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Njeni predstavniki ob tem opozarjajo na večje število primerov bolezni, kot so ošpice in oslovski kašelj, ki bi jih bilo s cepljenjem mogoče preprečiti.

Po podatkih WHO in Unicefa je 89 odstotkov dojenčkov po vsem svetu prejelo vsaj en odmerek cepiva proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju (DTP), 85 odstotkov pa jih je prejelo vse tri potrebne odmerke, navaja najnovejše poročilo WHO o precepljenosti otrok po svetu.

Precepljenost otrok na svetovni ravni sicer počasi narašča in po navedbah WHO glede na podatke od lani ostaja skorajda nespremenjena, vendar pa več kot 14 milijonov dojenčkov ostaja necepljenih. Poročilo v tem pogledu omenja "skromen napredek ob vse večjih globalnih izzivih".

Na območju Evrope in Srednje Azije je povprečna stopnja precepljenosti otrok medtem ostala enaka oz. se je celo zmanjšala za približno odstotek.

Hans Kluge,

regionalni direktor WHO za Evropo

Precepeljenost med državami v tej regiji WHO je bila lani zelo različna, pri čemer se je na splošno zmanjšalo število otrok, cepljenih s prvim odmerkom cepiva proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (MMR) ter tretjim odmerkom cepiva DTP.

Nekatere države so poročale celo o stopnji, ki je bila nižja od 23 odstotkov za MMR1 in 51 odstotkov za DTP3. Za doseganje kolektivne imunosti in preprečevanje izbruhov številnih bolezni, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem, pa je po navedbah WHO vsako leto potrebna 95-odstotna pokritost.

V Evropi so lani zabeležili skoraj 300.000 primerov oslovskega kašlja in več kot 125.000 primerov ošpic, kar na letni ravni pomeni trikratno oz. dvakratno povečanje.

"To niso le številke - to so na stotine tisočev družin, ki trpijo, ker so njihovi otroci bolni, čeprav bi se temu lahko izognili. Cepiva rešujejo življenja, ko pa se precepljenost zmanjša, se bolezen širi," je dejal regionalni direktor WHO za Evropo Hans Kluge.

Države Evrope in Srednje Azije je pozval, naj vlagajo v močne lokalne zdravstvene sisteme, zagotovijo splošno dostopnost cepiv in se borijo proti dezinformacijam.