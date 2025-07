TV serija o Harryju Potterju

Ameriška televizijska mreža HBO je začela snemati televizijsko serijo o čarovniškem vajencu Harryju Potterju

Ameriška televizijska mreža HBO je začela snemati televizijsko serijo o čarovniškem vajencu Harryju Potterju, v vlogi katerega bo nastopil Dominic McLaughlin. Arabella Stanton bo nastopila v vlogi Hermione Granger, Alastair Stout kot Ron Weasley, ravnatelja Bradavičarke Albusa Dumbledora pa bo igral John Lithgow. Serija bo na ogled leta 2027.

Poleg omenjenih bodo v filmski seriji nastopili tudi Paapa Essiedu v vlogi Severusa Snapa, Janet McTeer kot Minerva McGonagall, Nick Frost je dobil vlogo Rubeusa Hagrida, Luke Thallon kot Quirinus Quirrell in Paul Whitehouse kot Argus Filch.

HBO je razkril tudi nove igralce, med njimi sta Rory Wilmot kot Neville Longbottom in Amos Kitson kot Dudley Dursley. Igralka Louise Brealey bo prevzela vlogo trenerke na Bradavičarki Rolande Hooch, zvezdnik Igre prestolov Anton Lesser pa bo nastopil v vlogi čarovnika Garricka Ollivanderja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Snemanje nove različice priljubljene fantazijske serije režiserja Marka Myloda in vodje serije Francesce Gardiner poteka v studiu Warner Bros Leavesden v Watfordu pri Londonu. Trije igralci v glavnih vlogah so bili izbrani izmed več kot 30.000 igralcev, ki so se lansko jesen udeležili avdicij, poroča spletni portal Variety.

Lithgow, ki bo igral Dumbledora, je nazadnje nastopil v z oskarjem nagrajenemu filmu Konklave in velja za enega najbolj vsestranskih ameriških igralcev. V zgodovinski seriji Krona je igral britanskega premierja Winstona Churchilla, v kriminalni seriji Dexter pa hladnokrvnega spolnega prestopnika.

Zgodbe o dečku čarovniku, ki jih je v sedmih knjigah napisala britanska pisateljica J. K. Rowling, so dosegle velikanski uspeh po svetu. Z več kot 500 milijoni prodanih knjig v približno 80 jezikih je Harry Potter postal najuspešnejša knjižna serija na svetu. Knjige so doživele tudi filmsko upodobitev. Od leta 2001 do 2011 je nastalo osem celovečernih filmov z Danielom Radcliffeom, Rupertom Grintom in Emmo Watson v glavnih vlogah.

Ka8H6OwTN-4