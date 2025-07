Svoboda in Levica s predlogom zakona o konoplji za omejeno osebno uporabo

Predlog zakona med drugim dovoljuje polnoletnim prebivalcem, da doma gojijo do štiri rastline konoplje, preprodaja pa ostaja strogo sankcionirana

Poslanci koalicijskih Svobode in Levice so pripravili predlog zakona o konoplji, ki bo urejal omejeno osebno uporabo. Predlog zakona med drugim dovoljuje polnoletnim prebivalcem, da doma gojijo do štiri rastline konoplje, preprodaja pa ostaja strogo sankcionirana. Podpisov niso prispevali v koalicijski SD.

Po predlogu zakona bi polnoletnim prebivalcem omogočili, da na naslovu stalnega ali začasnega prebivališča gojijo do štiri rastline konoplje. Število rastlin, ki jih lahko več posameznikov goji v gospodinjstvu oz. stanovanjski enoti, pa bi omejili na šest. Posameznik bi lahko imel na javnih površinah do sedem gramov sušenega socvetja rastline konoplje, doma pa 150 gramov oziroma do 300 gramov v gospodinjstvu, je v današnji izjavi za medije ob predstavitvi zakonskega predloga dejala poslanka Svobode Sara Žibrat.

S predlogom zakona uvajajo tudi lestvico tolerance THC pri vožnji v cestnem prometu, ki je podobna lestvici pri vožnji pod vplivom alkohola, je dodala Žibrat. V predlogu zakona mejo tolerance postavljajo pri treh nanogramih THC na miligram krvi. Če voznik ne bo kazal psihomotoričnih motenj, ne bo kaznovan, če pa bo kazal rahle motnje, bo prejel kazen 300 evrov in štiri kazenske točke. Za od tri do pet nanogramov THC v krvi voznika predlog zakona določa kazen v višini 600 evrov in osem kazenskih točk, nad pet nanogramov THC pa 1200 evrov in 18 kazenskih točk.

"Z vidika zaščite uporabnika uvajamo tudi prepoved delodajalcev, da testirajo THC uporabnikov v okviru rednih zdravstvenih pregledov delavcev. Poseben pomen pa dajemo tudi zaščiti mladoletnikov. Uvajamo preventivne ukrepe, za katere bo pristojen Nacionalni inštitut za javno zdravje, in prepoved dostopa mladoletnikov do rastlin konoplje. Prepovedujemo kajenje v bližini mladoletnikov, posebej pa tudi na javnih površinah, ki so del vzgojno izobraževalnih ustanov," je pojasnila Žibrat.

Z zakonskimi rešitvami v Svobodi in Levici po besedah poslanske Levice Nataše Sukič uresničujejo na referendumu izraženo voljo volivcev. Poudarila je, da s predlogom zakona uvajajo tudi izjemno strogo regulacijo. Po besedah Sukič bo preprodaja konoplje še naprej strogo sankcionirana, bo pa mogoče iz svoje dopustne količine konopljo nekomu podariti brezplačno.

Sukič je naslovila tudi očitke o morebitni zdravstveni ogroženosti posameznikov in družbe. "Analize pravijo, da konoplja ni prav nič bolj ogrožajoča kot ostale že legalizirane droge, kot sta recimo tobak in alkohol," je poudarila. Prepričana je, da bodo z zakonskim predlogom pomagali destigmatizirati konopljo in njene uporabnike ter omogočili bolj varno rabo konoplje.

Podpisov niso prispevali v koalicijski stranki SD, vendar po oceni Žibrat njihova stališča niso zelo različna in ni razloga, da SD na koncu ne bo tudi prispevala svojih glasov za sprejem zakona. Dodala je, da v SD predlagajo predvsem višje število rastlin, s čimer se v Svobodi ne strinjajo. "Sicer pa predvidevamo najprej javno predstavitev mnenj, kjer bomo poslušali vsa stališča in seveda pripravili tudi ustrezna dopolnila," je zagotovila.