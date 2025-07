Marina Abramović med prejemniki nagrade praemium imperiale

Podelitev nagrad bo predvidoma 22. oktobra v Tokiu

Srbska umetnica Marina Abramović je prejemnica letošnje nagrade praemium imperiale, ki velja za Nobelovo nagrado za umetnost. Nagrado podeljujejo skupno v petih kategorijah: slikarstvo, kiparstvo, arhitektura, glasba ter gledališče oziroma film. Vredna je 15 milijonov jenov (87.000 evrov). Podelitev nagrad bo predvidoma 22. oktobra v Tokiu.

78-letna Abramovič je prejemnica nagrade v kategoriji kiparstvo. "Marina Abramovič, pionirka v telesni umetnosti in performansu, je svoje telo uporabljala kot sredstvo izražanja," je med drugim po poročanju francoske tiskovne agencije AFP utemeljila žirija.

Ambramović je postala znana po tem, da je v svojih performansih premikala meje, celo ogrožala svoje življenje. Med performansom Ritem 0 v Neaplju leta 1974 je obiskovalcem šest ur dovolila, da so z njo počeli, kar so želeli, kar je pokazalo nasilne impulze nekaterih izmed njih.

V ljubljanski Galeriji Cukrarna bodo konec leta odprli razstavo Art Vital, na kateri bo predstavljeno 12-letno skupno ustvarjalno obdobje Marine Abramović in njenega nekdanjega partnerja Ulayja. Njuno skupno delo bo tokrat prvič predstavljeno svetovni javnosti prav v Ljubljani. Razstava bo na ogled od konca novembra do začetka maja 2026.

V kategoriji gledališče/film je prejemnica nagrade praemium imperiale 65-letna Anne Teresa De Keersmaeker, ki velja za vodilno osebnost sodobnega plesa na svetu. Žirija je pohvalila "njeno raziskovanje strukturnega odnosa med glasbo in gibanjem, ki ga ustvarja v dialogu z najrazličnejšimi glasbenimi obdobji in slogi, od minimalistične glasbe do klasične glasbe in bluesa".

V kategoriji slikarstvo so nagrado praemium imperiale dodelili 66-letnemu britanskemu umetniku Petru Doigu, predstavniku novega figurativnega slikarstva. "Ustvarja pokrajine in figure v živih barvah" in "pogosto meša realno in nadrealistično", je odločitev utemeljila žirija.

V kategoriji arhitektura bo nagrajen Portugalec Eduardo Souto de Moura, čigar dela vključujejo stadion za Evropsko nogometno prvenstvo leta 2004 v portugalskem mestu Braga in Muzej Paule Rego v kraju Cascaisu blizu Lizbone.

Na področju glasbe so nagradili 71-letnega na Madžarskem rojenega britanskega pianista Andrasa Schiffa za njegovo kariero solista in dirigenta.

Nagrado v imenu Japonskega umetniškega združenja od leta 1989 podeljuje japonska cesarska družina.