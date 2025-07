»Odstrel je nujen ukrep tudi z vidika trajnega ohranjanja medveda«

IZJAVA DNEVA

"Odstrel se primarno izvaja zaradi zmanjševanja in preprečevanja eskalacije konfliktov ljudi z medvedom. Medved bi, biološko gledano, lahko živel v praktično celotni Evropi, vključno z mesti. Edini faktor, ki vpliva na njegovo preživetje in realno razširjenost, je poleg hrane, ki pa je lahko v celotni Evropi najde dovolj, toleranca s strani človeka. Ta je omejena in v splošnem upada, ko se začno konflikti ljudi z medvedom povečevati. Gre za zelo krhko ravnotežje, ki ga znamo v Sloveniji dobro vzdrževati, kar se kaže v viabilni populaciji ob razmeroma malo konfliktih – oziroma je to veljalo do letos."

"Naša populacija je po vseh bioloških kriterijih polno vitalna. Tako veliko in tako ohranjeno populacijo v geografsko majhni državi, v kateri živimo tudi ljudje, lahko smatramo kot nedvomen uspeh. Vendar pa je vse večje gozdne masive (neposeljene ali zelo redko poseljene s strani človeka) v dinarskem delu države že v celoti poselil medved. Ob naraščanju številčnosti se medved zaradi značilnih znotrajvrstnih mehanizmov lahko širi le še v območja v bližini naselij, kar neizbežno vodi v nagel porast konfliktov. Z odstrelom se to omejuje in se lokalne gostote medveda ohranja na vzdržni ravni. Odstrel je torej nujen ukrep tudi z vidika trajnega ohranjanja medveda."

(Dr. Klemen Jerina, strokovnjak za gozdne ekosisteme, o tem, zakaj je odstrel medveda v Sloveniji potreben; v intervjuju za Večer)