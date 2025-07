Umrl je Ozzy Osbourne / Po smrti »princa teme«

1948 - 2025

Ozzy Osbourne, nekdanji frontman britanske skupine Black Sabbath, je umrl v 77. letu starosti, je sporočila njegova družina. Preminil je nekaj tednov po velikem koncertu v Birminghamu, na katerem so se ponovni zbrali prvotni člani te kultne heavy metal skupine. Družina je v objavi prosila za spoštovanje zasebnosti pokojnikovih bližnjih.

Osbourne je v začetku meseca na odru arene Villa Park v Birminghamu ponovno združil s člani Black Sabbath. Tam so nastopili tudi drugi znani bendi, kot je Metallica, ter člani še ene znamenite skupine Guns N' Roses. Mediji so koncertu nadeli opis, da gre za največji heavy metal šov vseh časov.

Princu teme so leta 2019 diagnosticirali Parkinsonovo bolezen.

Skupina Black Sabbath je pustila neizbrisen pečat v glasbi z ustvarjanjem zvoka, ki je postal znan kot heavy metal. Poleg tega je Osbourne praktično izumil podobo divje rock zvezde. Številni njegovi ekscesi na odru in izven njega so se zapisali v zgodovino mitologije rokenrola.

Poklonili so se mu prvotni člani zasedbe Black Sabbath

Po Ozzyjevi torkovi smrti se vrstijo pokloni v mestu Birmingham, kjer je živel.

Prvotni člani zasedbe Black Sabbath so se mu poklonili na družbenih omrežjih. Po besedah kitarista Tonyja Iommija enakega Osbourneu ne bo več, basist Geezer Butler pa mu je izkazal ljubezen in hvaležnost za poslovilni koncert v začetku meseca, na katerem so lahko še zadnjič nastopili skupaj.

Pri založbi Hackette Book Group bo 7. oktobra izšla njegova avtobiografska knjiga Last Rites, v katero je vključil tako misli o zadnjem koncertu s skupino Black Sabbath v začetku meseca kot tudi resne zdravstvene težave, s katerimi se je soočal v zadnjih letih. Na voljo bo tudi kot avdio knjiga in e-knjiga.

Rock zvezdnik Alice Cooper je Osbournea označil za mojstra šova brez primere in kulturno ikono, po besedah pevca Eltona Johna pa gre za "velikega pionirja, ki si je zagotovil mesto v panteonu rockovskih bogov".

Black Sabbath so po vsem svetu prodali več kot 75 milijonov albumov in veljajo za enega od pionirjev heavy metal glasbe. Zasedba je bila leta 2006 sprejeta v Dvorano slavnih rock'n'rolla, kamor je bil Osbourne lani drugič sprejet kot samostojni izvajalec. Med njihove uspešnice sodijo Paranoid, Children of the Grave in Heaven and Hell.

